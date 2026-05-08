La aspiración pendiente que dejó Germán Vargas Lleras para llegar a la Presidencia de Colombia

En la noche de este viernes, 8 de mayo, se confirmó el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el eterno estadista que fue considerado por expertos y políticos como uno de los colombianos más preparados para llegar a la Presidencia del país.

Sin embargo, sus dos aspiraciones al cargo, su experiencia al interior del Estado y sus logros como funcionario público, no le alcanzaron para llegar a uno de los sueños que tenía el líder político.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Su motivación para llegar a la Presidencia de Colombia inició en el año 2010, cuando compitió con la Ola Verde del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, pero el expresidente Juan Manuel Santos, fue el encargado de llevarse la victoria en esas elecciones con el respaldo del uribismo.

En el año 2018 volvió a intentar el reto de llegar al máximo cargo dentro del Estado, pero los votos no le alcanzaron para pasar a segunda vuelta, pese a que varios sectores lo destacaban como uno de los políticos más preparados y necesarios para administrar el país.

Su experiencia en la política colombiana lo llevó a convertirse en el vicepresidente del Gobierno Santos, lideró los miniserios del Interior y de Justicia, estuvo en el Congreso de la República como senador y fundó el partido Cambio Radical. En sus últimos días se convirtió en uno de los mayores críticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su familia también jugó un papel importante sobre su participación en la política colombiana, teniendo en cuenta que su abuelo materno fue el expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Su carrera también lo llevó al Concejo de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, movimiento fundado en su momento por Luis Carlos Galán.

Con el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras quedó pendiente su aspiración para llegar a la Presidencia, pese a que muchos colombianos los consideraron como una de las opciones más preparadas para llevar el rumbo del país.