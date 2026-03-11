Sectores políticos expresan su solidaridad por la salud de Germán Vargas Lleras, mientras su familia guarda prudencia: “Duele”

Crece la expectativa en el país por la salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El expresidente Álvaro Uribe, desde Estados Unidos, escribió en su red social X, y encendió las alarmas.

“Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió el líder del Centro Democrático.

Uribe es un político cercano a Vargas Lleras y, a juicio de varios sectores políticos, no escribe un mensaje en sus redes sociales sin información certera.

La familia del reconocido político ha sido hermética. SEMANA contactó a Enrique Vargas Lleras, el hermano del exvicepresidente, para conocer el estado de salud de su familiar y se limitó a decir: “Ningún comentario”.

En Cambio Radical crece la incertidumbre de senadores y representantes, pero nadie tiene noticias oficiales de Vargas Lleras, quien no escribe sus columnas de opinión en el diario El Tiempo desde hace mes y medio y a quien el país no ve desde hace varios meses. El partido no se ha pronunciado para desmentir ni confirmar la información de Uribe Vélez.

Mientras la familia conserva la prudencia, la clase política ha manifestado su solidaridad.

La excandidata al Senado, Ingrid Betancourt, evocó su pasado para recordar al también excandidato presidencial.

“Pensando en Germán Vargas. Hay en mi casa, en alguno de los álbumes de fotos, una de nosotros dos, de cuatro años, disfrazados de Batman y Batichica en una fiesta infantil. Muchos recuerdos también del liceo francés. De corazón espero que salga bien de su tratamiento”, escribió la colombofrancesa en sus redes sociales.

La excandidata al Senado, Ingrid Betancourt. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, el senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, dijo: “He leído noticias en X sobre la delicada salud de mi amigo de tantos años, Germán Vargas Lleras. Espero que no sea cierto. De serlo, quisiera que sepa que entré a la política cuando lo conocí en la universidad, siendo él un joven senador liberal en su primer periodo, dando una conferencia en mis años de juventud. Me duele que no esté bien y le deseo muchos años más de vida. Si no es así, que sepa que aprendí mucho de él en mi vida pública y la admiración por su inteligencia me llevó a llegar a ella. Quiero dejar esto en mi corazón: él lo supo siempre, se lo repetí muchas veces: ‘Te quiero, hermano mío’“.

El candidato presidencial Roy Barreras expresó que hace votos “por la salud del exvicepresidente, un líder con posiciones de derecha que nos diferencian, pero sin duda un hombre de Estado preparado para gobernar a su estilo y con sus ideas. Fuerza a él, a su familia y a su partido Cambio Radical”.

Senador Alejandro Carlos Chacón. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Mis mejores deseos por la pronta y satisfactoria recuperación del doctor Germán Vargas Lleras. Más allá de cualquier diferencia política, prevalecen siempre el respeto y la solidaridad. Reconozco su vida dedicada al servicio público y espero que pronto recupere su salud”, expresó el exministro y hoy candidato Luis Gilberto Murillo.

En Cambio Radical insisten en que Vargas Lleras avanza en su tratamiento médico y que este martes, 10 de marzo, escribió un mensaje en la red social X en el que se refirió a la inseguridad en Bogotá.

El candidato presidencial Roy Barreras. Foto: Sebastian Castillo

“Los asesinaron y hoy nadie responde, nadie da razón. La inseguridad en Bogotá está desbordada y, aun así, no pasa nada. Galán y las autoridades no hacen nada. ¡La seguridad se les salió de las manos! No conocía a Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá junto a su escolta, pero su caso conmueve y duele. Lo más grave es la ausencia total de reacción: indiferencia y silencio de quienes tienen la responsabilidad de actuar. Aquí nadie está asumiendo nada”, escribió el exvicepresidente.