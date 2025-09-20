Suscribirse

CONFIDENCIALES

Germán Vargas Lleras, ¿al Senado?

Los simpatizantes de Germán Vargas Lleras lo ven como una carta clave para 2026, ya sea en la contienda presidencial o fortaleciendo a Cambio Radical en el Congreso.

Redacción Confidenciales
20 de septiembre de 2025, 5:38 a. m.
German Vargas Lleras
German Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

Los seguidores de Germán Vargas Lleras quieren que el exvicepresidente esté en los tarjetones de las elecciones de 2026, bien sea como candidato a la presidencia o incluso liderando la lista de Cambio Radical al Senado. Aunque el llamado principal es que aspire a la Casa de Nariño, dada su larga experiencia en los asuntos del Estado, algunos consideran que Vargas Lleras podría darle un gran empujón a su partido de cara a las elecciones legislativas, como busca hacerlo el expresidente Álvaro Uribe con el Centro Democrático.

Contexto: “Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y reconstruir al país”

Es claro que quien reemplace a Gustavo Petro deberá contar con un Congreso fuerte para los retos que se avecinan a partir del 7 de agosto de 2026. Vargas Lleras fue senador y ministro del Interior, y conoce el Legislativo como pocos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marc Gonsalves, exsecuestrado de las Farc, dijo que la JEP “se tiene que acabar”. Advierte gestiones para que liberen a alias César en Estados Unidos

2. La investigación contra Carlos Alberto Carreño, de Comunes, por supuestamente solicitar dinero a su UTL, se estancó. ¿Qué pasó?

3. El CNE se le atravesó a los planes de Petro en el 2026 y tiene al Pacto Histórico en una encrucijada. Estas son las movidas que buscan salvar al petrismo

4. La historia detrás de la pelea de dos sacerdotes por La Catedral, la cárcel de Pablo Escobar

5. Disidencias de Mordisco obligan ahora a las juntas de acción comunal a recibir, distribuir y guardar el dinero de las extorsiones a civiles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vargas llerasSenado de la RepúblicapresidenciaElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.