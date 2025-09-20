CONFIDENCIALES
Germán Vargas Lleras, ¿al Senado?
Los simpatizantes de Germán Vargas Lleras lo ven como una carta clave para 2026, ya sea en la contienda presidencial o fortaleciendo a Cambio Radical en el Congreso.
Los seguidores de Germán Vargas Lleras quieren que el exvicepresidente esté en los tarjetones de las elecciones de 2026, bien sea como candidato a la presidencia o incluso liderando la lista de Cambio Radical al Senado. Aunque el llamado principal es que aspire a la Casa de Nariño, dada su larga experiencia en los asuntos del Estado, algunos consideran que Vargas Lleras podría darle un gran empujón a su partido de cara a las elecciones legislativas, como busca hacerlo el expresidente Álvaro Uribe con el Centro Democrático.
Es claro que quien reemplace a Gustavo Petro deberá contar con un Congreso fuerte para los retos que se avecinan a partir del 7 de agosto de 2026. Vargas Lleras fue senador y ministro del Interior, y conoce el Legislativo como pocos.