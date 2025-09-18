“Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y reconstruir al país”

En las últimas horas, un grupo conformado por 53 concejales y tres diputados de Cambio Radical le pidieron al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que se lance a la Presidencia de la República.

La petición la hicieron a través de un carta en la que le indicaron a Vargas Lleras que él cuenta con las capacidades y el liderazgo para derrotar al petrismo en la contienda electoral de 2026 y reconstruir a Colombia.

En El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, coincidió con sus compañeros de partido en que Vargas Lleras podría derrotar al petrismo, en caso dado que este decida aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2026.

“Es hacerle un llamado respetuoso al doctor Vargas Lleras para que considere la posibilidad de ser el candidato de Cambio Radical a la Presidencia de Colombia. Les puedo decir a ustedes aquí, a los miles de seguidores de SEMANA y al país entero, que Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y para reconstruir este país”, dijo Triana en El Debate.

De tal modo, el congresista recalcó que lo que está en juego en las elecciones de 2026 es un nuevo futuro para los colombianos.

“Lo que está en juego en 2026 es la reconstrucción de un país destruido en todos los frentes; destruido en materia de seguridad, salud, infraestructura, y por supuesto, destruido en gobernabilidad, que es lo más grave”, agregó el representante.

Triana también aprovechó para recordar en El Debate que, en medio de una cumbre que se llevó a cabo en San Andrés en el mes de febrero, se le dijo a Vargas Lleras que era el momento para que a la Presidencia de la República llegara una persona con la experiencia y el conocimiento que él tiene.