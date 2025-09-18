Suscribirse

“Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y reconstruir al país”

Es incierto si el exvicepresidente aspirará a la Presidencia de la República en la contienda de 2026.

Redacción Debate
18 de septiembre de 2025, 5:45 p. m.
German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

En las últimas horas, un grupo conformado por 53 concejales y tres diputados de Cambio Radical le pidieron al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que se lance a la Presidencia de la República.

La petición la hicieron a través de un carta en la que le indicaron a Vargas Lleras que él cuenta con las capacidades y el liderazgo para derrotar al petrismo en la contienda electoral de 2026 y reconstruir a Colombia.

Contexto: Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

En El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, coincidió con sus compañeros de partido en que Vargas Lleras podría derrotar al petrismo, en caso dado que este decida aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2026.

Que Germán Vargas Lleras se lance a la Presidencia, el llamado de Cambio Radical | El Debate

“Es hacerle un llamado respetuoso al doctor Vargas Lleras para que considere la posibilidad de ser el candidato de Cambio Radical a la Presidencia de Colombia. Les puedo decir a ustedes aquí, a los miles de seguidores de SEMANA y al país entero, que Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y para reconstruir este país”, dijo Triana en El Debate.

De tal modo, el congresista recalcó que lo que está en juego en las elecciones de 2026 es un nuevo futuro para los colombianos.

&quot;Germán Vargas Lleras es el GALLO DE PELEA para ganarle al petrismo&quot; | El Debate

“Lo que está en juego en 2026 es la reconstrucción de un país destruido en todos los frentes; destruido en materia de seguridad, salud, infraestructura, y por supuesto, destruido en gobernabilidad, que es lo más grave”, agregó el representante.

Triana también aprovechó para recordar en El Debate que, en medio de una cumbre que se llevó a cabo en San Andrés en el mes de febrero, se le dijo a Vargas Lleras que era el momento para que a la Presidencia de la República llegara una persona con la experiencia y el conocimiento que él tiene.

Contexto: ¿Germán Vargas Lleras está en buen estado de salud para ser presidente de Colombia? “Yo lo veo muy bien”

“Para recordar. Cuando Germán Vargas Lleras fue ministro del Interior sacó leyes como, por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la ley que protege a los derechos humanos y los periodistas, para citar ejemplos de lo que logró como ministro y ya ven ustedes lo que han logrado los ministros de Interior del Gobierno Petro. Tres que han pasado en los tres años de Gobierno y no hay un solo logro”, aseveró Triana.

Germán Vargas Lleras

