Choque entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro por reforma tributaria: “El Gobierno interpreta el papel del escorpión”

El exvicepresidente envió un claro mensaje al Congreso de la República frente a la discusión del proyecto presentado por el Gobierno para financiar el presupuesto.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 3:56 p. m.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la República, Gustavo Petro.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la República, Gustavo Petro, chocaron en redes por el Presupuesto General de la Nación para 2026. | Foto: Semana/Presidencia

Un nuevo choque en redes sociales se presentó este domingo entre el presidente Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, a raíz de la columna de opinión que publicó el exvicepresidente en el diario El Tiempo.

Vargas Lleras, en su espacio dominical, cargó contra el proyecto que presentó el Gobierno nacional y se preguntó: “¿Para qué requiere una reforma tributaria de esta magnitud?”.

Contexto: Germán Vargas Lleras reaparece con su columna dominical: “Llegó la hora de actuar, de enfrentarlos con firmeza y sin vacilaciones”

La columna, que se titula La rana y el escorpión, arranca señalando como “nefasto” el Gobierno de Petro y se lanza en contra del Presupuesto General y la reforma tributaria, asegurando que “expropia la renta y el patrimonio de los contribuyentes”.

El Gobierno interpreta el papel del escorpión y 50 millones de colombianos interpretamos a la rana, que cuando se va a acercar a la otra orilla del río, es decir, al final del mandato presidencial, es mortalmente picada por el escorpión, con una reforma tributaria de 26 billones de pesos”, señaló.

El exvicepresidente destacó algunos aspectos de la reforma tributaria, entre los que se encuentra “el impuesto al patrimonio, que pretenden subir del 1,5 % al 5 % cuando ya de por sí es confiscatorio”. También habló del impuesto a la gasolina y el impuesto al carbono.

Y como todo lo de Petro, mentiras y falsedades. Recordemos los anuncios de hace más de un año, cuando prometía que les bajarían la tasa de renta a las pequeñas y medianas empresas a 30 %, y ahora lo que pretenden es elevar este impuesto descomunalmente”, escribió Vargas Lleras en su columna.

El exfuncionario resaltó la labor que hizo el Congreso de la República con el magistrado de la Corte Constitucional y envió un mensaje claro frente a esta nueva propuesta del Gobierno.

Ahora el futuro depende de que esta reforma no sea aprobada. En esta ocasión nos estamos jugando la posibilidad de que el Gobierno manipule las elecciones de 2026. Gran responsabilidad tienen los parlamentarios en este tema, hoy nuevamente en ellos descansa el futuro de esta nación”, señaló.

La palabras de Vargas Lleras no cayeron bien en el jefe de Estado, quien le respondió a través de las redes sociales por llamar gobierno “nefasto” a su administración y le enumeró varios temas que, según él, se destacan en los más de tres años que lleva al frente del país.

Contexto: El paquetazo de impuestos que el Gobierno Petro propone para ricos, pero que salpica a todos los colombianos

Este ‘nefasto’ gobierno, señor Vargas Lleras, sacó ya a tres millones de personas de la pobreza, disminuyó la desigualdad social y entrega a tres millones de viejos y viejas su bono pensional de verdad. Y vamos para el millón de hectáreas de tierra entregadas al pueblo campesino”, manifestó Petro.

También le dijo que “el salario real subió como nunca antes y hay derechos para los trabajadores y trabajadoras; tenemos el número mayor de estudiantes en la universidad, la menor tasa de desempleo del siglo y la menor tasa de pobreza del siglo”.

Y sentenció: “Ustedes, por oligarcas, indolentes con los pobres de Colombia y sus juventudes, indolentes con nuestra propia historia, embriagados permanentes por los negocios y el neoliberalismo extinto en el planeta, no fueron capaces. Ustedes no fueron capaces de hacer lo que hemos hecho”.

