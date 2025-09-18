¿Germán Vargas Lleras está en buen estado de salud para ser presidente de Colombia? “Yo lo veo muy bien”

Un nuevo nombre podría lanzarse al ruedo para las elecciones a la Presidencia de 2026: Germán Vargas Lleras. Esto después de que un grupo conformado por 53 concejales y tres diputados de Cambio Radical le hicieran un llamado en público para que se lance y compita por ser el inquilino de la Casa de Nariño.

Por ahora, hay gran hermetismo por la respuesta del exvicepresidente, pero muchas voces políticas dicen que son altas las posibilidades de que esté en los próximos comicios.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió a uno de los interrogantes más grandes que hay: ¿cómo se encuentra Vargas Lleras de salud?

Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

“Yo lo veo bien, con ánimo y siendo ese Germán elocuente, el que está siempre con todos los temas en la cabeza, el que está estudiando y que tiene presente todo lo que está pasando en el Congreso de la República”, comentó.

De hecho, evidencia de esta lucidez, según la congresista, es que el líder natural de Cambio Radical se ha mostrado muy preocupado por lo que está pasando con la reforma tributaria y con la seguridad en el territorio nacional.

Además, mencionó cómo, a través de sus columnas de opinión, logra mostrar al “Germán de siempre” y que sigue teniendo la capacidad que lo ha llevado a ser una de las voces políticas más reconocidas del país.

“Yo lo que puedo decir es que lo veo muy bien, lo veo recuperado y con mucho ánimo, entonces, pues, solo queda esperar”, agregó.

Por otra parte, Rolando González, concejal de Cambio Radical, aseguró que hay una gran voluntad en varias zonas del país para que el exvicepresidente sea la principal cabeza que derrote al petrismo el próximo año.

“En todo lado nos piden que él sea candidato presidencial porque es la única persona que puede salvar en este momento al país y porque es el único que tiene claras las necesidades que hay”, comentó.

Por lo mismo, el cabildante afirmó que están muy confiados de que Vargas Lleras atenderá al llamado y en los próximos días convocará a los dirigentes del movimiento para dar a conocer su decisión definitiva.

González remarcó que por ello esperan que desde Bogotá se pueda empezar a coordinar todo lo que será el trabajo de la campaña para llegar sólidos a los comicios presidenciales. “Esperamos que sea un éxito la candidatura de Germán Vargas a la Presidencia”, dijo.

“Hay muy buenos candidatos y que tienen un nivel importante de preparación, pero hoy necesitamos la experiencia de alguien que no solamente ha estado en el Ejecutivo, sino que además tiene la experiencia política necesaria para confluir las diferentes fuerzas afines en el país”, concluyó.