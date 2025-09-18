Suscribirse

¿Germán Vargas Lleras está en buen estado de salud para ser presidente de Colombia? “Yo lo veo muy bien”

Varias voces políticas le están pidiendo al exvicepresidente que se lance y derrote al petrismo el próximo año.

Redacción Debate
18 de septiembre de 2025, 5:53 p. m.
German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

Un nuevo nombre podría lanzarse al ruedo para las elecciones a la Presidencia de 2026: Germán Vargas Lleras. Esto después de que un grupo conformado por 53 concejales y tres diputados de Cambio Radical le hicieran un llamado en público para que se lance y compita por ser el inquilino de la Casa de Nariño.

Que Germán Vargas Lleras se lance a la Presidencia, el llamado de Cambio Radical | El Debate

Por ahora, hay gran hermetismo por la respuesta del exvicepresidente, pero muchas voces políticas dicen que son altas las posibilidades de que esté en los próximos comicios.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió a uno de los interrogantes más grandes que hay: ¿cómo se encuentra Vargas Lleras de salud?

German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

“Yo lo veo bien, con ánimo y siendo ese Germán elocuente, el que está siempre con todos los temas en la cabeza, el que está estudiando y que tiene presente todo lo que está pasando en el Congreso de la República”, comentó.

Contexto: “Germán Vargas Lleras es el gallo de pelea para ganarle al petrismo y reconstruir al país”

De hecho, evidencia de esta lucidez, según la congresista, es que el líder natural de Cambio Radical se ha mostrado muy preocupado por lo que está pasando con la reforma tributaria y con la seguridad en el territorio nacional.

Además, mencionó cómo, a través de sus columnas de opinión, logra mostrar al “Germán de siempre” y que sigue teniendo la capacidad que lo ha llevado a ser una de las voces políticas más reconocidas del país.

&quot;En todo lado nos piden que Germán VARGAS LLERAS sea candidato presidencial&quot; | El Debate

“Yo lo que puedo decir es que lo veo muy bien, lo veo recuperado y con mucho ánimo, entonces, pues, solo queda esperar”, agregó.

Por otra parte, Rolando González, concejal de Cambio Radical, aseguró que hay una gran voluntad en varias zonas del país para que el exvicepresidente sea la principal cabeza que derrote al petrismo el próximo año.

German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

“En todo lado nos piden que él sea candidato presidencial porque es la única persona que puede salvar en este momento al país y porque es el único que tiene claras las necesidades que hay”, comentó.

Contexto: Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

Por lo mismo, el cabildante afirmó que están muy confiados de que Vargas Lleras atenderá al llamado y en los próximos días convocará a los dirigentes del movimiento para dar a conocer su decisión definitiva.

González remarcó que por ello esperan que desde Bogotá se pueda empezar a coordinar todo lo que será el trabajo de la campaña para llegar sólidos a los comicios presidenciales. “Esperamos que sea un éxito la candidatura de Germán Vargas a la Presidencia”, dijo.

¿Germán Vargas Lleras está bien DE SALUD para ser candidato presidencial? | El Debate

“Hay muy buenos candidatos y que tienen un nivel importante de preparación, pero hoy necesitamos la experiencia de alguien que no solamente ha estado en el Ejecutivo, sino que además tiene la experiencia política necesaria para confluir las diferentes fuerzas afines en el país”, concluyó.

&quot;Germán Vargas Lleras es el GALLO DE PELEA para ganarle al petrismo&quot; | El Debate

Finalmente, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, recordó que Vargas Lleras siempre ha demostrado que para él los problemas de Estado están por encima de la política, algo que, desde su visión, es lo que está necesitando el país.

Noticias relacionadas

Germán Vargas LlerasElecciones 2026Carolina Arbeláez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

