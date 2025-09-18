Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

Un grupo conformado por 53 concejales, entre los que se encuentra el cabildante de Bogotá, Rolando González y tres diputados de Cambio Radical, de diferentes regiones del país, hizo público un llamado a Germán Vargas Lleras para que se postule como candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2026.

Los firmantes de la misiva aseguran que Colombia atraviesa un momento de crisis institucional, política, económica y de seguridad que requiere un liderazgo con experiencia y capacidad de unir al país.

En la carta, los dirigentes responsabilizan al presidente Gustavo Petro de profundizar la polarización y de debilitar las instituciones democráticas. Según el documento, el actual Gobierno ha intentado romper el equilibrio de poderes y ha mantenido cercanía con regímenes autoritarios como el de Venezuela, mientras enfrenta tensiones con Estados Unidos en materia diplomática.

La carta también pone el foco en la creciente inseguridad. Los políticos señalan que, en lo corrido de 2025, se han registrado cerca de 8.000 homicidios, además del aumento de secuestros extorsivos y ataques contra la fuerza pública. Entre los hechos más graves mencionan el derribo de un helicóptero en Antioquia y la explosión de un carro bomba en Cali, hechos que, a su juicio, evidencian el deterioro del orden público.

En el frente económico, advierten que la inestabilidad es cada vez más evidente. Citan cifras de un déficit fiscal que ya alcanza el 3,1 % del PIB, una reducción de la inversión extranjera y el aumento de la informalidad laboral, especialmente en zonas rurales. También destacan que la pobreza multidimensional en municipios PDET llega al 24,4 %, casi el doble del promedio nacional.

Los firmantes insisten en que Vargas Lleras tiene la trayectoria política y la capacidad de gestión necesarias para recuperar la confianza ciudadana, garantizar la independencia de los poderes y representar a Colombia con dignidad en el escenario internacional. Ahora esperan que, en los próximos días, el exvicepresidente confirme si acepta la solicitud que, dicen, refleja el sentir de millones de colombianos.