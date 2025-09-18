Suscribirse

Política

Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

En la carta, firmada por los políticos, hacen una radiografía de lo que ha sido Colombia durante el Gobierno Petro y le piden a Vargas Lleras incluir su nombre en la contienda.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 4:53 p. m.
German Vargas Lleras
German Vargas Lleras | Foto: COLPRENSA

Un grupo conformado por 53 concejales, entre los que se encuentra el cabildante de Bogotá, Rolando González y tres diputados de Cambio Radical, de diferentes regiones del país, hizo público un llamado a Germán Vargas Lleras para que se postule como candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2026.

Los firmantes de la misiva aseguran que Colombia atraviesa un momento de crisis institucional, política, económica y de seguridad que requiere un liderazgo con experiencia y capacidad de unir al país.

En la carta, los dirigentes responsabilizan al presidente Gustavo Petro de profundizar la polarización y de debilitar las instituciones democráticas. Según el documento, el actual Gobierno ha intentado romper el equilibrio de poderes y ha mantenido cercanía con regímenes autoritarios como el de Venezuela, mientras enfrenta tensiones con Estados Unidos en materia diplomática.

Contexto: Choque entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro por reforma tributaria: “El Gobierno interpreta el papel del escorpión”

La carta también pone el foco en la creciente inseguridad. Los políticos señalan que, en lo corrido de 2025, se han registrado cerca de 8.000 homicidios, además del aumento de secuestros extorsivos y ataques contra la fuerza pública. Entre los hechos más graves mencionan el derribo de un helicóptero en Antioquia y la explosión de un carro bomba en Cali, hechos que, a su juicio, evidencian el deterioro del orden público.

En el frente económico, advierten que la inestabilidad es cada vez más evidente. Citan cifras de un déficit fiscal que ya alcanza el 3,1 % del PIB, una reducción de la inversión extranjera y el aumento de la informalidad laboral, especialmente en zonas rurales. También destacan que la pobreza multidimensional en municipios PDET llega al 24,4 %, casi el doble del promedio nacional.

Contexto: El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció en Cundinamarca en una celebración familiar; estas son las imágenes

Los firmantes insisten en que Vargas Lleras tiene la trayectoria política y la capacidad de gestión necesarias para recuperar la confianza ciudadana, garantizar la independencia de los poderes y representar a Colombia con dignidad en el escenario internacional. Ahora esperan que, en los próximos días, el exvicepresidente confirme si acepta la solicitud que, dicen, refleja el sentir de millones de colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

2. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

3. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

4. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

5. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cambio RadicalGermán Vargas Lleras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.