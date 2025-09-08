Suscribirse

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció en Cundinamarca en una celebración familiar; estas son las imágenes

Acompañó a Agustín, su nieto, en su bautizo.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 10:57 p. m.
“Cuando todo se hunde, lo más cómodo es dejar de gobernar y entrar desde ahora en modalidad elecciones”. Germán Vargas Lleras
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció este fin de semana en un evento social luego de permanecer varios meses retirado de las cámaras porque estuvo en Houston, donde adelantó un procedimiento médico.

Germán Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras | Foto: Cuenta de instagram @germanvargaslleras

SEMANA conoció que el sábado pasado, en Bojacá, un municipio de Cundinamarca, Vargas Lleras participó del bautizo de su nieto, Agustín, quien tiene seis meses de nacido.

El exvicepresidente estuvo en la capilla católica del municipio y, posteriormente, participó del acto social.

Vargas Lleras lució un saco gris, camisa blanca y corbata roja y posó en varias fotografías que divulgó en sus redes sociales. Se vio alegre, tranquilo y en familia. Las imágenes despejaron las dudas que existían sobre su estado de salud. “Se le observó alegre, feliz y departió con sus familiares y amigos”, le contó uno de los asistentes a este medio.

Germán Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras | Foto: Cuenta de instagram @germanvargaslleras

En una de las imágenes, el líder político apareció con su nieto y acompañados con el fondo del templo religioso.

En otras, alzó a Agustín mientras recibió el sacramento del bautizo, en la pila de agua de la iglesia.

Y en una más, lució acompañado de sus hermanos José Antonio y Enrique Vargas Lleras, quienes casi siempre están con él en los actos sociales. El último es el más conocido en el país, después del exvicepresidente, por sus enfrentamientos judiciales que llegaron hasta el Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro.

Germán Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras | Foto: Cuenta de instagram @germanvargaslleras

Germán Vargas Lleras acompañó a su nieto y a su hija, Clemencia Vargas, en la celebración y se marchó nuevamente a Houston a un control médico.

Él no le ha oficializado al país cuál será su papel de cara al 2026, pero en Cambio Radical, el partido político que lidera, le insisten que se lance a la presidencia.

En este viaje que Vargas Lleras hizo a Colombia, habló durante varios encuentros con la bancada del Senado y la Cámara de Cambio Radical sobre el escenario político del nuevo año.

