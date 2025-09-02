Germán Vargas Lleras criticó a la defensora del pueblo por “pedir” el voto por Patricia Balanta a la Corte Constitucional: “Sin ningún pudor”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó a la defensora del pueblo, Iris Marín, porque grabó un video y mostró su inclinación en favor de Patricia Balanta como nueva magistrada de la Corte Constitucional. La elección se adelantará en el Congreso este miércoles, 3 de septiembre, y tiene a todos los sectores políticos del país con los pelos de punta.

Balanta es cercana al Gobierno de Gustavo Petro y, a juicio de los sectores de oposición e independientes a la actual administración, su llegada inclinaría la balanza en favor de la izquierda en la Corte Constitucional.

“Ante las amenazas de Gustavo Petro, claudicó la señora defensora y se destapó. Sin ningún pudor pide abiertamente el voto por la doctora Balanta, pagando los favores de su elección”, escribió Vargas Lleras en sus redes sociales.

María Patricia Balanta. | Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Este lunes, 1 de septiembre, la página oficial de la Defensoría divulgó un video donde la defensora Marín opinó sobre el proceso de elección y evidenció, claramente, cuál sería su candidata preferida para ocupar el cargo.

“La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fija su posición sobre la elección de la persona que va a reemplazar al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional. ‘El Senado tiene la responsabilidad de dar una discusión que se enmarque en el principio central de actuación de la rama Judicial: su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos’, dijo”. Esto se informó desde la cuenta oficial de la Defensoría.

Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Tobar. | Foto: No

Marín pidió prioridad para la paridad de género y la única candidata es Patricia Balanta.

Además, la defensora, en un gesto poco usual para los funcionarios del Estado, aseguró que hay cuestionamientos en contra de otros candidatos que deben ser tenidos en cuenta para la elección. No dio nombres y tampoco pruebas de sus afirmaciones.

A juicio de Cambio Radical, el partido que lidera Vargas Lleras, “este miércoles el Senado puede cometer el peor error de su historia: entregarle a Gustavo Petro el control de la Corte Constitucional con la elección del nuevo magistrado, con lo cual quedaría con mayoría absoluta en el alto tribunal. Germán Vargas Lleras lo advirtió sin rodeos: está en riesgo la Constitución, la democracia y el país que conocemos. Así se consolidó Nicolás Maduro en el poder. No es una elección más. Es el todo por el todo”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Marín habló en favor de la candidata del petrismo luego de que el presidente la señalara de opositora en una reunión privada la semana anterior en la Casa de Nariño, donde participaron senadores y representantes del Pacto Histórico.