El partido Cambio Radical se refirió a la solicitud de suspensión en contra del presidente Gustavo Petro que tendría lista para presentar la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, por supuesta indebida participación en política.

Denuncian a Gloria Arizabaleta por prevaricato tras ordenar suspensión de Gustavo Petro: “Fue una usurpación de competencia”

Consideran que se trataría de una estrategia política de ese sector en medio de la jornada electoral. “Desde Cambio Radical hacemos un llamado a los colombianos para que no se dejen engañar por noticias falsas ni por operaciones políticas diseñadas y concertadas para manipular la opinión pública en plena campaña electoral”, afirmaron.

Aclararon que lo que algunos sectores estarían difundiendo como una suspensión del presidente Gustavo Petro no sería una decisión en firme. “Se trata apenas de un proyecto de auto de una supuesta medida provisional que ni siquiera ha surtido el trámite legal correspondiente ni ha sido sometido a las votaciones que exige la ley”, explicaron.

Desde Cambio Radical criticaron que el documento lleve solamente la firma de Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, que para ellos es “cercana a Roy Barreras y actual presidenta de la Comisión de Acusaciones”, a pesar de que el exsenador aclaró que desde hace varios años se separaron.

“La pregunta es inevitable: ¿de verdad pretenden hacernos creer que la propia bancada del Gobierno está impulsando la suspensión de Gustavo Petro, o estamos frente a una nueva estrategia para victimizar al Presidente y generar una reacción política y estallido social en su favor?“, criticaron desde Cambio Radical.

Gloria Arizabaleta, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes radicará el documento. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

Desde el partido de oposición cuestionaron quién podría aprovechar esta movida, pues desde el punto de vista jurídico estaría lejos de producir efectos ya que tiene que ser discutida y votada en la Comisión de Acusación de la Cámara y luego pasar a las plenarias de Cámara y Senado, por lo que los tiempos estarían ajustados antes de la primera vuelta.

“Genera serias dudas que hace apenas unos días la Procuraduría advirtiera sobre la existencia de 290 procesos sin avances en la Comisión de Acusaciones relacionados con Gustavo Petro, mientras este expediente parece recibir una celeridad e impulso inusual y donde la duración de la suspensión sería justo hasta el día de votaciones de la segunda vuelta y no hasta la culminación de la investigación. ¿Por qué no han avanzado con la misma rapidez investigaciones tan relevantes como las relacionadas con los topes de campaña? ¿Por qué una medida provisional solo hasta las votaciones de la segunda vuelta?“, criticaron desde Cambio Radical.

Además, generaron dudas porque el presidente Gustavo Petro vaya a dar un discurso ante las Naciones Unidas. “Todo indica que este episodio podría convertirse en una nueva oportunidad para alimentar su discurso de persecución y victimización en escenarios internacionales”, afirmó.