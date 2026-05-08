Nación

Procurador Eljach reacciona al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Un demócrata”

El procurador general de la Nación se pronunció a través de la red social X.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de mayo de 2026 a las 8:59 p. m.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el procurador Gregorio Eljach.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el procurador Gregorio Eljach. Foto: Suministro

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue uno de los altos funcionarios del Estado que se pronunció tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de la red social X.

Eljach utilizó la cuenta oficial de la Procuraduría para manifestar: “Lamenta profundamente el fallecimiento del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, un demócrata que contribuyó a la consolidación de nuestra República. Solidaridad con sus familiares y amigos”.