Procurador Eljach reacciona al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Un demócrata”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue uno de los altos funcionarios del Estado que se pronunció tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de la red social X.

Eljach utilizó la cuenta oficial de la Procuraduría para manifestar: “Lamenta profundamente el fallecimiento del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, un demócrata que contribuyó a la consolidación de nuestra República. Solidaridad con sus familiares y amigos”.