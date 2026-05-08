Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras, reaccionó y se pronunció por muerte del líder político

El dirigente político Germán Vargas Lleras murió este viernes ,8 de mayo, luego de enfrentar durante varios años una enfermedad que deterioró su estado de salud.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

El líder de Cambio Radical tuvo una amplia trayectoria pública como exvicepresidente, exministro, exsenador y exconcejal, además de convertirse en una de las principales voces de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información conocida, Vargas Lleras había sido internado el pasado 9 de marzo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá. Días después fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente falleció tras las complicaciones derivadas de la enfermedad.

En medio del dolor que golpea a su familia y seres amados, se conoció la reacción de Luz María Zapata, quien fue su esposa y compañera de vida por muchos años.

La política, que fue fórmula presidencial Luis Gilberto Murillo, utilizó sus redes sociales y envió un mensaje relacionado con la pérdida, plasmando el dolor que sentía al ver partir al líder del partido Cambio Radical.

La mujer, a través de su cuenta de Instagram, publicó dos imágenes imagen en la que se les ve posando juntos, sonriendo a la cámara y compartiendo un instante.

“Descansa en paz”, escribió Luz María Zapata en el pie de foto, donde reunió varias reacciones de conocidos y seguidores.

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Además, la mujer compartió la publicación por medio de sus historias de la red social y lo acompañó con la canción Como Yo Te Amé de Luis Miguel.

Las fotografías no tardaron en hacerse virales, por lo que han sido varios los comentarios que ha recibido en medio de este duro momento por el que atraviesan los seres cercanos al exvicepresidente.

La excandidata Ingrid Betancourt escribió: “Luzma, sé lo duro que esto ha sido para ti. Ahora él lo ve con claridad. Te abrazo desde el alma”.

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: COLPRENSA

Asimismo, Flavia Dos Santos reaccionó diciendo: “Lo siento mucho”.

Por el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre la muerte de Vargas Lleras y de cómo será el homenaje para despedirse de uno de los hombres que marcó para siempre la historia política de Colombia.