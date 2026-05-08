Atribuyen al Clan del Golfo atentado de esta noche contra camión del Ejército en zona rural de Salgar, Antioquia

Un camión del Ejército que participaba en una marcha táctica en una trocha del área rural de Salgar, Antioquia, fue blanco de un atentado terrorista por parte de delincuentes.

El vehículo, según imágenes divulgadas en redes sociales, deja ver el automotor totalmente destruido.

“Rechazamos el atentado terrorista perpetrado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo a uno de nuestros vehículos en su paso por la vereda Bellavista, área rural del municipio de Salgar, #Antioquia”, informó la Séptima División del Ejército.

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“Este vehículo se encontraba en una marcha táctica por carretera. Continuaremos desplegando nuestras capacidades, con el fin de mitigar el accionar delictivo de los grupos armados organizados en esta región del país”, señaló esa fuente.

El hecho, según contaron fuentes militares, pudo dejar un saldo trágico, pero la carga explosiva, por fortuna, fue detonada a destiempo al paso del vehículo militar.

SEMANA supo que el conductor sufrió heridas leves en su cabeza, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para que fuera evaluado.

Salgar es un destino cafetero ubicado en el suroeste de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Estos hechos se suman al trágico saldo de seis personas muertas y dos heridas en combates con ese grupo armado en Urrao, también en el suroeste de Antioquia.

Según las autoridades, los muertos eran cuatro integrantes del Clan del Golfo y dos militares.

Los combates se registraron en la vereda Santa Isabel, límites entre Urrao y Betulia, donde soldados del Batallón de Infantería n.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, desarrollaban operaciones contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

En medio de la maniobra militar murieron los soldados profesionales Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna, quienes, según la institución, “entregaron su vida por la seguridad de los antioqueños”.

Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna, militares asesinados en Urrao, Antioquia. Foto: Ejército Nacional

“Otros dos uniformados resultaron heridos”, indicó el Ejército, precisando que los militares fueron evacuados vía aérea hacia Medellín para recibir atención médica especializada y se encuentran fuera de peligro.

El hecho vuelve a preocupar por la compleja situación de orden público en el suroeste antioqueño, una zona donde persisten las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las rutas del narcotráfico.

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De acuerdo con reportes oficiales, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle tiene presencia en varios municipios de Antioquia y es señalada de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y disputas armadas en la región.