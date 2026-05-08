Clima en Medellín este viernes 8 de mayo: Ideam informa que habrá lluvias a estas horas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estarán las condiciones climáticas en el país durante este viernes, 8 de mayo.

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De acuerdo con el informe, se espera que en la ciudad de Medellín predomine el cielo entre parcial y mayormente nublado con tiempo seco en gran parte de la jornada.

Sin embargo, la entidad no descarta que el agua haga presencia y se tengan lluvias en horas de la tarde y noche. Asimismo, se prevé una temperatura máxima de 29 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, se estima que tendrá un cielo entre parcial a mayormente cubierto en amplias zonas de la región, condiciones secas en horas de la mañana y parte de la tarde.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, este mismo panorama se tendrá en otras zonas como Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila y occidente de Boyacá. No obstante, después pueden llegar las lluvias en las últimas horas del día.

Este es el pronóstico del clima, según el Ideam, para otras ciudades principales:

Barranquilla: A lo largo de la jornada se estima cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

A lo largo de la jornada se estima cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C). Cartagena: Prevalecerá el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).

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Bucaramanga: Aunque en gran parte de la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).

Aunque en gran parte de la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C). Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con tiempo seco en la mañana y gran parte de la tarde; sin embargo, al finalizar la tarde son posibles lloviznas, las cuales podrían extenderse durante la noche. (T. máx.: 18 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con tiempo seco en la mañana y gran parte de la tarde; sin embargo, al finalizar la tarde son posibles lloviznas, las cuales podrían extenderse durante la noche. (T. máx.: 18 °C). Cali: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias, particularmente de carácter ligero e intermitente, las cuales podrían aumentar su intensidad en horas de la noche. (T. máx.: 30 °C).

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Popayán: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias, particularmente de carácter ligero e intermitente, durante la jornada. (T. máx.: 25 °C).

Debido a que se esperan lluvias en varias zonas del territorio nacional, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a las personas para que se extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pudiera llegar a registrar.