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Clima en Medellín este viernes 8 de mayo: Ideam informa que habrá lluvias a estas horas

Tal y como ha venido ocurriendo en los últimos días, se espera que el agua haga presencia a ciertas horas de la jornada.

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Redacción Nación
8 de mayo de 2026 a las 6:20 a. m.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estarán las condiciones climáticas en el país durante este viernes, 8 de mayo.

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De acuerdo con el informe, se espera que en la ciudad de Medellín predomine el cielo entre parcial y mayormente nublado con tiempo seco en gran parte de la jornada.

Sin embargo, la entidad no descarta que el agua haga presencia y se tengan lluvias en horas de la tarde y noche. Asimismo, se prevé una temperatura máxima de 29 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, se estima que tendrá un cielo entre parcial a mayormente cubierto en amplias zonas de la región, condiciones secas en horas de la mañana y parte de la tarde.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, este mismo panorama se tendrá en otras zonas como Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila y occidente de Boyacá. No obstante, después pueden llegar las lluvias en las últimas horas del día.

Este es el pronóstico del clima, según el Ideam, para otras ciudades principales:

  • Barranquilla: A lo largo de la jornada se estima cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).
  • Cartagena: Prevalecerá el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).
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  • Bucaramanga: Aunque en gran parte de la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con tiempo seco en la mañana y gran parte de la tarde; sin embargo, al finalizar la tarde son posibles lloviznas, las cuales podrían extenderse durante la noche. (T. máx.: 18 °C).
  • Cali: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias, particularmente de carácter ligero e intermitente, las cuales podrían aumentar su intensidad en horas de la noche. (T. máx.: 30 °C).
En la fecha del martes 19 de septiembre, los medellinenses deberán estar listos para enfrentar un día en el que el clima tiene más de una carta bajo la manga.
Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Popayán: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias, particularmente de carácter ligero e intermitente, durante la jornada. (T. máx.: 25 °C).

Debido a que se esperan lluvias en varias zonas del territorio nacional, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a las personas para que se extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pudiera llegar a registrar.