Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó al descubierto aberrante caso de abuso sexual infantil: hay 11 capturados

Una red criminal transnacional dedicada a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes fue desmantelada tras una operación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses que dejó 11 personas capturadas, siete de ellas en Medellín, una en Cartagena y tres más en Estados Unidos.

¿Quiénes son los 23 cabecillas criminales de Medellín a los que les levantaron las órdenes de captura?

El caso, revelado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expuso uno de los episodios más graves y perturbadores de explotación infantil detectados recientemente en Colombia. Según las autoridades, las víctimas tenían entre 10 meses y 13 años de edad, y entre los presuntos responsables aparecen familiares cercanos de los menores.

La estructura criminal producía y comercializaba material de abuso sexual infantil a través de transmisiones en vivo y plataformas digitales, dirigidas principalmente a consumidores extranjeros que pagaban por acceder a estos contenidos.

Entre los capturados en Medellín figuran madres, tías, primas y personas cercanas al entorno de las víctimas, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían participado en la explotación de los menores.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Uno de los casos más estremecedores documentados por las autoridades evidenció agresiones contra un bebé de apenas diez meses, un niño de dos años y una niña de tres años.

La operación fue denominada Alpha MASI y se desarrolló durante cuatro meses mediante un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional.

Las autoridades indicaron que la red utilizaba plataformas de mensajería, canales cifrados y transmisiones en tiempo real para distribuir el material ilegal y contactar a compradores en otros países.

Según el reporte oficial, los menores eran sometidos a actos de extrema crueldad para satisfacer las exigencias de quienes pagaban por observar las agresiones en vivo.

“Este es el peor de los delitos, el más aberrante. Quiero retar a los alcaldes del mundo y a las agencias a que luchemos contra esta problemática que tenemos que combatir como sociedad. El lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar”, afirmó Federico Gutiérrez durante la presentación del operativo.

La investigación comenzó tras la captura de tres personas en Estados Unidos, donde las autoridades encontraron videos, fotografías y registros de transmisiones relacionadas con víctimas colombianas.

A partir de esos hallazgos se iniciaron labores de inteligencia, rastreo tecnológico y seguimiento financiero que permitieron identificar a quienes presuntamente producían y distribuían el material desde Colombia.

El alcalde de Medellín aseguró que la red movía altas sumas de dinero provenientes del extranjero. “Los pagos eran alrededor de 63 mil dólares, equivalentes a 227 millones de pesos, como si nuestras niñas y niños tuvieran precio”, manifestó el mandatario.

Los siete capturados en Medellín fueron enviados a centros carcelarios con medida de aseguramiento intramural y enfrentarán cargos por pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores para la comisión de delitos.

Las autoridades confirmaron que los menores rescatados fueron puestos bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Para combatir la explotación sexual se necesita el apoyo de las autoridades y la ciudadanía. Si conoce un posible caso de explotación sexual denuncie a la Policía, la Fiscalía o ante el ICBF. Foto: Sergio Acero/ Colprensa

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el crecimiento de redes internacionales dedicadas a la explotación sexual infantil y por el uso de plataformas digitales para comercializar este tipo de contenidos.

De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Medellín, desde 2024 han sido capturados 31 extranjeros vinculados a delitos relacionados con abuso sexual, explotación sexual y pornografía infantil en Medellín y otras zonas del país. Nueve de ellos ya fueron condenados: siete por cortes federales de Estados Unidos y dos en Colombia.

“Podemos avanzar mucho en infraestructura, en obras y desarrollo, pero si no protegemos a nuestras niñas y niños, somos una sociedad sin futuro”, concluyó Federico Gutiérrez.