Indignación en Medellín | El momento exacto en que trabajadora de un hotel es brutalmente agredida por huésped de 38 años

Un aterrador video de seguridad se ha vuelto viral en las últimas horas, generando un rechazo unánime en todo el país. Las imágenes captan el momento exacto en que un hombre, en un estado de exaltación absoluta, agrede de manera despiadada a una empleada en la recepción del Hotel Plaza Mayor 44, en Medellín.

Fico Gutiérrez rechazó libertad de hombre que agredió a mujer en hotel de Medellín: “Casi la mata”

El hecho, que ocurrió este lunes hacia las 4:45 a. m., muestra al sujeto atacando a golpes a la mujer. Según las investigaciones preliminares, la violencia se desencadenó cuando la empleada, quien subió a entregarle una ropa lavada, se negó a acceder a sus pretensiones sexuales y a entrar en la habitación del huésped.

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Indignación en Medellín: hombre agredió brutalmente a empleada de hotel en la Av. 33https://t.co/EWorFAYnck Vía @LaJornadaco pic.twitter.com/5KdFrbsN6X — La Jornada (@LaJornadaco) May 5, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez aclara el origen del agresor

Aunque inicialmente en redes sociales se especuló que el atacante era un ciudadano extranjero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático en aclarar la situación para evitar desinformación.

“Este desadaptado no es extranjero, es colombiano. Proviene de un municipio de Cundinamarca y ya fue capturado por el delito de lesiones personales“, afirmó el mandatario. Gutiérrez recalcó que la ciudad tiene “cero tolerancia” frente a la violencia contra las mujeres y confirmó que la administración distrital está acompañando a la víctima en el proceso de denuncia y valoración por Medicina Legal.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el agresor quedó en libertad, a lo que Fico Gutierrez respondió: “Como alcalde de Medellín y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo, que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad”.

🚨‼️Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales.



A la mujer se le tomó la denuncia y fue atendida por medicina legal. Cero tolerancia frente a la… https://t.co/yTyM6PdfkP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 5, 2026

Los detalles de una madrugada de terror

El video difundido en redes sociales es muestra de los fuertes golpes a los que la empreada fue sometida; el hombre llega a la recepción cubierto solo con una toalla y arremete contra la trabajadora, quien intenta resguardarse detrás del mostrador.

Tras la agresión, el sujeto regresó a su habitación y se negó a abrir la puerta, por lo que el cuadrante de la Policía tuvo que forzar la entrada para capturarlo.

De acuerdo con la información, el agresor fue identificado como José Abelardo Rocha Moncada, quien proviene de Paime, Cundinamarca.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial debido a su alto estado de exaltación; versiones indican que podría estar bajo el efecto de sustancias alucinógenas.

Según lo que se conoce, el hombre presenta antecedentes judiciales como un proceso por homicidio y porte de armas.

Fue la propia hermana del agresor quien, al enterarse de lo sucedido, insistió en que se instaurara la denuncia en su contra.

Dejan en libertad a hombre del video de la golpiza a una mujer en un hotel de Medellín: este es su perfil

Una víctima que se salvó por poco

La mujer agredida logró refugiarse en un área segura del hotel mientras sus compañeras llamaban a las autoridades. Llama la atención y genera debate en redes que, pese a haber otros 15 huéspedes en el lugar al momento de los gritos, ninguno salió en auxilio de la empleada.