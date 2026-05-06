Fico Gutiérrez rechazó libertad de hombre que agredió a mujer en hotel de Medellín: “Casi la mata”

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa la brutal golpiza que le propinó un sujeto a una empleada del Hotel Plaza Mayor 44, en hechos ocurridos el pasado lunes 4 de mayo.

En las imágenes se ve al individuo llegar a la recepción del hotel en una toalla y, después de hablar unas palabras con la mujer, le dio una bofetada en la cara.

Luego, el hombre continuó golpeando a la mujer, mientras ella intentaba escapar. Parece que el hombre reaccionó de forma violenta contra la mujer después de que él le pidió que entrara a su habitación, pero ella se negó.

😡🚨 AGRESIÓN BRUTAL EN HOTEL DE #MEDELLÍN



Una trabajadora del Hotel Plaza Mayor 44 fue golpeada y agredida verbalmente por un huésped extranjero después de negarse a entrar a su habitación.



La empleada solo subió a entregarle ropa lavada. Él insistió en que entrara, ella… pic.twitter.com/U7f8E1kqsW — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 5, 2026

Tras lo anterior, este fue capturado por el delito de lesiones personales, mientras la mujer fue valorada por Medicina Legal.

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales. A la mujer se le tomó la denuncia y fue atendida por Medicina Legal. Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”, dijo a través de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ayer martes 5 de mayo.

Sin embargo, pasaron pocas horas y el hombre fue puesto en libertad, algo que molestó al alcalde Gutiérrez, quien se pronunció de nuevo en X, este miércoles 6 de mayo.

“Como alcalde de Medellín y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo, que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad”.

Dejan en libertad a hombre del video de la golpiza a una mujer en un hotel de Medellín: este es su perfil

“Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres. Soy respetuoso de la justicia, pero a todas luces esto no es justo con la víctima. La Policía hizo su trabajo al capturarlo, la Fiscalía legalizó la captura, imputó cargos y solicitó la medida intramural. Luego le dan libertad condicional con restricciones y órdenes de alejamiento. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios”, dijo Gutiérrez en X.

Por último, el alcalde Gutiérrez se solidarizó con la mujer que fue brutalmente agredida.

“Mi solidaridad con la mujer agredida, quien seguirá contando con nuestro apoyo y acompañamiento desde la @AlcaldiadeMed. Que ese tipo no genere una tragedia”, manifestó puntualmente Gutiérrez.