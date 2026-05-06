Dejan en libertad a hombre del video de la golpiza a una mujer en un hotel de Medellín: este es su perfil

Un juez de control de garantías de Medellín impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad a José Abelardo Rocha Moncada, un empresario de 38 años, detenido tras ser señalado de dar una golpiza a la empleada de un hotel.

Los hechos sucedieron en la madrugada del lunes, 4 de mayo, según datos registrados en la cámara de seguridad del lugar, la cual captó imágenes que se regaron en internet e indignaron hasta al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y despertaron la solidaridad con la mujer.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales”, dijo en su perfil de X el mandatario local.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que la agresión se produjo cuando la empleada subió a la habitación del huésped a entregarle ropa lavada. “La mujer se acerca al sujeto para entregarle una ropa que había lavado y este hombre le dice que entre a su habitación para tener relaciones sexuales (...), en ese momento ella se niega, pero el sujeto empieza a insistirle de forma violenta”, relató el funcionario.

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Posteriormente, sucedió lo que se vio en las imágenes.

El alcalde también anunció que la empleada del hotel recibió acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía para que interpusiera la denuncia y fue valorada por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”, añadió el alcalde.

Luego del escándalo, la mujer recibió una incapacidad por la golpiza sufrida, pero esta no supera los diez días, mientras que el hombre intentó autolesionarse, sufrió convulsiones y fue capturado para luego ser llevado a los estrados judiciales, donde recobró la libertad.

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Además, las audiencias permitieron conocer que esta persona tiene antecedentes médicos psiquiátricos. También que, a pesar de haber sido judicializado por un homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego —cometido el 5 de marzo de 2021 en el sector de San Diego, en Medellín—, el caso precluyó por pedido de la Fiscalía en octubre de 2023.

Resulta que el investigado se entregó voluntariamente después de haberle disparado a un joven de 21 años, identificado como Hoverney Rodiño Bravo.

Ante las autoridades indicó que iba en una camioneta cuando vio que una persona estaba atracando a un taxista, por lo que decidió dispararle y le quitó la vida en legítima defensa.

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Según el diario El Tiempo, esta persona oriunda de Paime, un municipio ubicado a 140 kilómetros de Bogotá, figura como propietaria de una empresa de criminalística.

Ese medio también aseguró que días antes del video de la golpiza, esta persona había sido retenida el primero de mayo por un altercado, pero también quedó en libertad.