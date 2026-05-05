Así operaban ‘Los lisos’, la banda especializada en el robo de vehículos en Medellín

Las autoridades de Medellín capturaron a miembros de la banda Los lisos que se dedicaban a robar carros de alta gama en Medellín. El operativo se realizó después de un año de labores investigativas.

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El trabajo conjunto fue realizado entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín. El mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez, publicó la noticia en redes sociales.

Los tres integrantes de la banda capturados se encontraban en el barrio Laureles y eran requeridos por la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

“Así operaban: abrían vehículos en segundos, sin forzar cerraduras ni generar alarmas. Habrían cometido al menos siete hurtos, con pérdidas superiores a 1.400 millones de pesos, y buscaban expandirse a otras ciudades”, expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

De acuerdo con las autoridades de la ciudad, los criminales utilizaron dispositivos especializados como controles universales para robar los vehículos sin forzar las puertas.

La banda habría cometido al menos siete hurtos. Foto: Federico Gutiérrez

Las incautaciones

En medio del operativo, incautaron dos vehículos de alta gama, 40 placas falsas, elementos electrónicos, ocho teléfonos celulares y un arma traumática. Los capturados, que tienen entre 43 y 58 años, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

“Una vez se robaban el carro, le ponían alguna de las placas falsas que fueron incautadas para que pasaran desapercibidos los controles policiales y no fueran identificados por las cámaras de seguridad. Pero aquí lo hemos dicho: pueden tener toda la tecnología que quieran, y nadie está por encima de nuestras capacidades”, explicó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

La Policía explicó que los criminales seguían a sus víctimas y esperaban a que se alejaran del vehículo para robarlo usando inhibidores de señales y controles. Gracias a esta modalidad, evitaban encender las alarmas de los carros o advertir a testigos.

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La banda empezó hace 10 años en Bogotá y se mudó a Medellín para despistar a las autoridades y seguir sus crímenes. Gutiérrez indicó que las investigaciones los señalan como autores de al menos siete hurtos, que dejaron pérdidas superiores a los 1.400 millones de pesos.