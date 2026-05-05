Renault confirma el regreso en Colombia del icónico R4: el modelo ya está rodando por las vías del país

La empresa francesa de automóviles Renault prepara el regreso de uno de sus vehículos más populares en Colombia, el Renault 4, que llega en una versión SUV renovada y eléctrica.

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La compañía explicó que disparó su producción hasta en un 80 % en su planta en Colombia. De los carros que salgan, espera exportar hasta un 60 %. La marca quedó entre las más compradas en Colombia durante el mes de abril con un 10,5 %, especialmente con el modelo Duster.

La planta de ensamblaje que mantiene en Envigado es una de las más importantes en Latinoamérica debido a su alta producción y exportación. Ahora, la propia empresa confirmó el regreso del Renault 4 a Colombia.

El vehículo conocido como “el amigo fiel” es uno de los más conocidos de la historia del país y esta vez llega en una versión eléctrica tipo SUV con nueva tecnología y con el objetivo de competir contra otras marcas como Tesla, BYD y Geely.

Algunas versiones tienen un techo de lona corredizo. Foto: Renault

Las características del Renault 4 E-Tech

La empresa explicó que una unidad de prueba ya se encuentra circulando por las vías del país para verificar su operabilidad. En Europa ya fue lanzado al mercado con una mecánica de motor delantero de 120 hp y batería de litio-NMC con 40 kWh. Su autonomía alcanza los 308 kilómetros.

La otra versión tiene 150 hp, batería de 52 kWh y llega a los 408 kilómetros. Además, cuenta con hasta 1.405 litros de volumen de maletero, 2,20 m de longitud de carga y más de 600 combinaciones de personalización exterior. Su sistema openR lleva Google integrado y hasta 50 aplicaciones para que el usuario pueda elegir.

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“Con sus líneas inmediatamente identificables y sus guiños a ediciones anteriores del modelo, Renault 4 E-Tech eléctrico adopta un estilo propio y aventurero. Su calandra iluminada, su perfil actualizado y sus luces traseras en 3 partes son elementos que reflejan su modernidad”, explicó Renault en el catálogo para España.

Adicionalmente, los asientos están inspirados en la década de 1960 y cuentan con un tejido acolchado denim con costuras visibles, diseño de pata de gallo gris y totalmente reciclado.