Nación

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Las autoridades señalaron que durante 2025 se ha logrado la captura de más de 2.500 personas por diferentes delitos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de diciembre de 2025, 3:47 p. m.
La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.
La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas. Foto: Policía

Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre el robo de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, la Policía capturó a los presuntos delincuentes.

Se trata de tres hombres de 19, 20 y 24 años de edad, quienes fueron interceptados por las autoridades cuando pretendían huir de la escena de los hechos en otro vehículo en el cual se movilizaban.

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

La víctima informó, a través de la línea 123, sobre el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado, en el sector de San Jorge Sur Oriental, en la localidad de San Cristóbal.

En los videos que se conocieron sobre los hechos, se observa como tres hombres se acercan al automotor y empiezan a intentar encenderlo, mientras que se turna uno a uno para ingresar al vehículo.

Bogotá

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Bogotá

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Bogotá

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Vehículos

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así estuvo el tráfico durante Navidad

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Posteriormente, lo empujan y lo empiezan a intentar levantar de la parte delantera, para evitar que el carro, de color rojo, se quede atascado sobre una acera de una angosta vía del barrio.

Tras estos hechos, las patrullas de vigilancia de la Policía de Bogotá fueron alertadas por la central de radio, la cual informó que los presuntos delincuentes se movilizaban en otro automotor.

Gracias a la rápida reacción, se desplegó un operativo en el que se ubicó el vehículo y se logró su interceptación de los tres sujetos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

Durante el operativo de control, se inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, quienes ya presentan antecedentes por el mismo delito y por tráfico de estupefacientes.

Policía de Bogotá desarticuló peligrosa banda que usaba medicamentos psiquiátricos para dopar y robar a ciudadanos en los bares de la capital

El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal, destacó el operativo de las autoridades para lograr la capturar de los tres sujetos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reafirma su compromiso por la seguridad y convivencia ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos a nuestras líneas 123″, señaló el alto oficial.

La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.
La Policía incautó el vehículo en el que pretendían escapar los tres capturados por el delito de hurto. Foto: Policía

Además, resaltó que durante el año 2025 se ha logrado la captura de más de 2.500 personas por diferentes delitos y la recuperación de más de 46 vehículos hurtados en la capital del país.

Mas de Bogotá

La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio.

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

La petición realizada por internet busca prohibir la pólvora sonora que afecta a los animales y el medio ambiente.

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Noticias Destacadas