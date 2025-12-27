Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre el robo de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, la Policía capturó a los presuntos delincuentes.

Se trata de tres hombres de 19, 20 y 24 años de edad, quienes fueron interceptados por las autoridades cuando pretendían huir de la escena de los hechos en otro vehículo en el cual se movilizaban.

La víctima informó, a través de la línea 123, sobre el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado, en el sector de San Jorge Sur Oriental, en la localidad de San Cristóbal.

En los videos que se conocieron sobre los hechos, se observa como tres hombres se acercan al automotor y empiezan a intentar encenderlo, mientras que se turna uno a uno para ingresar al vehículo.

Posteriormente, lo empujan y lo empiezan a intentar levantar de la parte delantera, para evitar que el carro, de color rojo, se quede atascado sobre una acera de una angosta vía del barrio.

Tras estos hechos, las patrullas de vigilancia de la Policía de Bogotá fueron alertadas por la central de radio, la cual informó que los presuntos delincuentes se movilizaban en otro automotor.

Gracias a la rápida reacción, se desplegó un operativo en el que se ubicó el vehículo y se logró su interceptación de los tres sujetos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

Durante el operativo de control, se inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, quienes ya presentan antecedentes por el mismo delito y por tráfico de estupefacientes.

El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal, destacó el operativo de las autoridades para lograr la capturar de los tres sujetos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reafirma su compromiso por la seguridad y convivencia ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos a nuestras líneas 123″, señaló el alto oficial.

La Policía incautó el vehículo en el que pretendían escapar los tres capturados por el delito de hurto. Foto: Policía

Además, resaltó que durante el año 2025 se ha logrado la captura de más de 2.500 personas por diferentes delitos y la recuperación de más de 46 vehículos hurtados en la capital del país.