Bogotá

Policía de Bogotá desarticuló peligrosa banda que usaba medicamentos psiquiátricos para dopar y robar a ciudadanos en los bares de la capital

La banda reconocida como ‘La 57′ recibía una renta criminal mensual de más de 50 millones de pesos.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 2:07 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló al Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como ‘La 57’, dedicado al hurto a personas mediante el uso de sustancias tóxicas. La operación permitió materializar cuatro diligencias de allanamiento y registro en Teusaquillo, Engativá y Soacha.

De acuerdo con las autoridades, la estructura llevaba al menos diez meses delinquiendo en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, donde identificaban a sus víctimas en bares y establecimientos nocturnos.

A través de engaños, ofrecían servicios sexuales o licor a bajo costo, y posteriormente suministraban sustancias como clonazepam y benzodiacepina en bebidas alcohólicas o energizantes.

Una vez en estado de indefensión, los afectados eran golpeados e intimidados para despojarlos de pertenencias y obtener datos bancarios, con los cuales realizaban compras y préstamos fraudulentos.

La investigación permitió identificar a sus principales integrantes. Alias ‘El Costeño’, cabecilla, coordinaba las acciones delictivas; ‘Martínez’ se encargaba de vaciar cuentas y realizar compras millonarias; ‘Piña’, bajo la fachada de mesero, seleccionaba a las víctimas y las agredía físicamente; mientras que ‘Jean Pierre’ ofrecía licor a precios muy bajos para atraer a los clientes.

Por su parte, ‘La Flaca’, Asmira y María captaban hombres a través de aplicaciones de citas para posteriormente drogarlos y robarlos.

En los operativos fueron incautados 21 celulares, dos datáfonos, cédulas, tarjetas bancarias, licor y medicamentos. A los capturados se les imputaron delitos de hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Además, registran antecedentes por homicidio, amenazas a testigos y otros procesos.

Según las autoridades, la banda obtenía hasta 50 millones de pesos mensuales con esta modalidad. Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ocho integrantes capturados.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que, en lo corrido de 2025, se han realizado dos operaciones similares que han dejado 16 detenidos y una reducción del 19 por ciento en casos de extorsión frente al año anterior. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de este tipo a través de la línea 165.

