Suscribirse

Nación

Duro golpe contra el microtráfico en entornos escolares de Bogotá: Policía Metropolitana desarticuló peligrosa red de 16 criminales

La organización alcanzaba rentas de hasta 25 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de marihuana y cocaína.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 2:53 p. m.
Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá.
Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló a “Los Tideo”, una estructura delincuencial dedicada al microtráfico en entornos escolares de la localidad de Suba. En total, 16 personas, 12 hombres y cuatro mujeres, fueron capturadas tras un año de investigación que incluyó interceptaciones telefónicas, vigilancias, entrevistas y la infiltración de un agente encubierto.

Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá.
Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad

De acuerdo con las autoridades, la organización alcanzaba rentas de hasta 25 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de marihuana y cocaína. Su modus operandi incluía la utilización de menores de edad para transportar y vender los estupefacientes, lo que permitió ocultar la actividad ilegal entre la comunidad.

La operación dejó como resultado 13 diligencias de registro y allanamiento en Suba y Engativá, donde se materializaron 15 órdenes de captura y una en flagrancia. En los procedimientos fueron incautados 13 kilos de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá.
Los resultados operativos fueron presentados por César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá y por el general Giovani Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad

Los puntos de expendio funcionaban en una vivienda cercana a varias instituciones educativas y en el parque El Laguito, donde acondicionaban árboles, contadores, postes y máquinas de ejercicio para esconder la droga. Además, aprovechaban la cercanía al humedal Juan Amarillo para huir y esconderse en la zona boscosa cuando detectaban presencia policial.

Entre los capturados figuran los cabecillas alias El Duende y Santi, encargados de coordinar la llegada de la droga y su almacenamiento, así como alias Paraco y Fercho, quienes utilizaban armas para intimidar a la comunidad y mantener el control territorial.

Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá.
Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad

La Policía reveló que el grupo registra más de 50 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este tipo de operativos es cada vez más importante debido a la aparición de, al menos, 50 nuevas sustancias y drogas desconocidas dentro del mercado ilegal del narco en la capital del país. Las autoridades insisten en el llamado a la comunidad a denunciar ollas y expendios de estupefacientes en los barrios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video quedó registrada la violenta agresión a policías en Hip Hop al Parque, en Bogotá

2. Pareja de mexicanos con más de 36 años viviendo en Estados Unidos se ve obligada a autodeportarse: “Me pueden agarrar”

3. Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

4. Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

5. Grupo criminal habría apoyado el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín: capos celebraron después del evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Inseguridaddrogas ilícitasEstupefacientesSecretaría de Seguridad de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.