Así operaba el peligroso criminal en Ciudad Bolívar que fue capturado por la Policía de Bogotá: extorsionó y asesinó a conductores

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró un importante golpe contra la delincuencia en el sur de la capital con la captura de alias el Coste, señalado de ser sicario de una estructura dedicada a la extorsión y al homicidio de conductores de transporte informal en la localidad de Ciudad Bolívar.

Cayó alias El Coste. El hombre es señalado de asesinar a conductores en el sur de la ciudad. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La captura se dio tras nueve meses de seguimiento e investigación por parte del Gaula. Durante este tiempo se recopilaron pruebas a través de labores de campo, entrevistas, declaraciones juramentadas y fuentes humanas, que permitieron identificar el modus operandi criminal de la organización.

De acuerdo con las autoridades, el grupo delincuencial operaba en sectores como Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, donde exigía pagos semanales de 50.000 pesos a conductores informales para permitirles trabajar. Quienes se negaban eran víctimas de amenazas y, en algunos casos, asesinatos. Se les atribuye al menos tres homicidios de transportadores en la zona.

Alias el Coste era, según las investigaciones, el encargado de ejecutar los asesinatos. Presenta antecedentes judiciales por homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 21 de marzo de 2025, cuando habría asesinado a un conductor en la ruta Mochuelo – Quintas del Sur. En ese mismo episodio también dejó herida a una de las pasajeras.

En el operativo, realizado mediante dos diligencias de allanamiento y registro, los sospechosos dispararon en contra de los uniformados. Sin embargo, fueron reducidos y capturados.

En la diligencia se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de tusi, dos armas traumáticas, cuatro celulares, dos computadores y elementos para el procesamiento de drogas. La Policía indicó que la organización obtenía ingresos ilícitos superiores a 200 millones de pesos mensuales.

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos de los capturados, quienes deberán responder por delitos como tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego, extorsión y tráfico de estupefacientes.