Medellín exige respuestas por muerte de menor de 17 años en intento de atraco: “Solicitamos celeridad”, pidió Federico Gutiérrez

Desde diferentes sectores reclaman una investigación rigurosa, pronta y que brinde justicia por la muerte de Marlon Rivas, un adolescente de 17 años que cayó víctima de un disparo en la madrugada del primero de mayo en el noroccidente de Medellín.

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Los hechos, dijo el comandante de Policía de Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, sucedieron cuando uniformados intentaron responder a un llamado de auxilio en un intento de atraco.

“Se adelantó un procedimiento policial ante el presunto hurto a una pareja que se movilizaba en una motocicleta XTZ 250, perpetrado por tres sujetos que se desplazaban en otra motocicleta”, dijo el oficial.

En el encontronazo entre la Policía de esa comandancia, que respondió porque los hechos sucedieron en cercanía a sus instalaciones, generó un intercambio de disparos.

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Los delincuentes, que eran tres según las autoridades, iban en una moto. Uno de ellos huyó en el vehículo, el otro salió corriendo y un menor de edad fue aprehendido.

Lo más grave, y que tiene a los paisas exigiendo justicia, es que en la carrera 65, en el sector Caribe de la comuna 5 Castilla, fue hallado el cadáver de un menor de edad.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Se trataba de Marlon Rivas, quien, según sus familiares, a sus 17 años había salido de casa a recorrer la ciudad en una moto sin placas y sin casco, en medio de una práctica muy recurrente en la ciudad, a la que llaman stunt.

“Era un joven apasionado por las motos, siempre con su carisma, su sonrisa, quiero pedir justicia y que se limpie el nombre de mi hijo”, manifestó Anderson Rivas en diálogo con el medio local Telemedellín.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, pidió celeridad en la investigación.

“Me duele mucho que un joven pierda la vida de esta manera, todo es materia de investigación, yo mismo le he pedido al comandante de la Policía Metropolitana, pero también a la Fiscalía, que lleve todas las investigaciones”, dijo el mandatario local.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

La versión que ha recibido, según expuso, es similar a la entregada públicamente por la Policía: que todo sucedió en medio de un intento de hurto.

“Todo se tiene que saber. Hemos brindado acompañamiento a la familia de Marlon”, añadió.

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El coronel Muñoz aseguró también que en el lugar fue hallada un arma de fogueo percutida, pero esta sería solo una de las cinco que están en manos del CTI para las pruebas de balística.

Marlon fue sepultado, mientras en la ciudad se esperan respuestas.