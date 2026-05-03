Capturan a creadora de contenido por presunto intento de robo a un extranjero en Medellín

La creadora de contenido Valentina Velásquez, conocida en redes sociales como Valentina Mor, volvió a ser noticia luego de ser retenida por las autoridades en Medellín, en medio de un procedimiento relacionado con un presunto intento de hurto contra un ciudadano extranjero.

La Policía informó que en desarrollo de labores de patrullaje y control, uniformados de la institución identificaron en el barrio Colón de Medellín un vehículo en el que se movilizaban tres personas, dos hombres y una mujer, quienes presentaban aparente estado de embriaguez.

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“De acuerdo con información suministrada por ciudadanos del sector, estas personas presuntamente habrían intentado cometer un hurto sin lograr su materialización. Sin embargo, al momento del procedimiento, ninguna persona interpuso denuncia formal”, sostiene el reporte policial.

Ante esta situación, y con el fin de prevenir hechos que afectaran la convivencia y proteger la integridad de los involucrados, los uniformados procedieron a trasladarlos al Centro de Traslado por Protección, teniendo en cuenta que algunos habitantes del sector intentaban agredirlos.

El caso se volvió viral rápidamente porque varios videos del procedimiento circularon en redes sociales. En las imágenes se observa a la joven sentada en una acera, esposada junto a los otros dos hombres, mientras uniformados de la Policía controlaban la situación. También se conoció que el vehículo en el que se movilizaban fue inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Valentina Mor se hizo famosa durante la pandemia, cuando apareció en una entrevista callejera en la que llamó la atención por hablar con un marcado acento paisa y asegurar que era de Medellín, pese a ser de nacionalidad venezolana.

Esa aparición se volvió viral y la convirtió en un personaje comentado en redes sociales, especialmente por la frase y el estilo con el que fue identificada como “la venezolana que habla como paisa”.

Valentina Mor, creadora de contenido venezolana. Foto: Instagram @valentinamoroficial19 Foto: Foto: Instagram @valentinamoroficial19

Su nombre ya había estado vinculado a otra polémica. En 2023 fue señalada en Cartagena por un presunto hurto dentro de un hotel, caso en el que cámaras de seguridad habrían registrado el ingreso de una mujer y un hombre a habitaciones de huéspedes. Entre los objetos reportados como desaparecidos estaban un computador MacBook y un reloj avaluado en cerca de 5 millones de pesos.

Las autoridades, quienes efectuaron la captura en 2023, lograron recuperar los objetos robados. No obstante, tanto Valentina como el hombre que aparecía con ella en las cámaras de seguridad, fueron liberados tiempo después.