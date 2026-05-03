En los últimos meses la Aeronáutica Civil ha sido protagonista de varios escándalos que dejan en entredicho la seguridad aérea del país por las fallas que se han presentando en la torre de control del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, el más importante del país; cuestionados cambios en la multimillonaria licitación de Aerocafé y ahora presuntas irregularidades en la contratación de personal para la operación de una de las entidades con más presupuesto del país.

SEMANA conoció que al interior de la entidad hay una delicada situación que involucra a Daniel Felipe Suárez, el secretario de Servicios Portuarios, y Ángela Karina Bocanegra, asesora aeronáutica III código 21 grado 30 del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), la unidad de la Aeronáutica encargada de capacitar y formar al personal del sector.

Incidente en El Dorado: los problemas de la Aerocivil que tienen en vilo la seguridad aérea del país

Ha llamado la atención que Suárez y Bocanegra parecieran dos funcionarios cercanos al director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, quien también ha sido cuestionado por su poca formación y experiencia en el sector aeronáutico. Aunque fue el director financiero de la entidad y tiene una especialización en alta dirección del Estado, su profesión es contador público.

Martínez Chimenty ha publicado en su cuenta personal de X fotografías con los dos altos funcionarios que estarían en la mira de control interno, participando en encuentros con otras entidades del Gobierno para mejorar la conectividad del país y hasta jornadas de trabajo con la ministra de Transporte, Mafe Rojas, para avanzar en una estrategia sobre los aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes).

Las presuntas irregularidades

Sin embargo, esta revista conoció un documento que dejaría en evidencia que Daniel Felipe Suárez, secretario de Servicios Aeroportuarios, habría llegado al cargo sin cumplir la experiencia requerida en el manual de funciones.

SEMANA conoció la hoja de vida de Suárez que certifica como profesión arquitecto con especialización en gerencia de proyectos y planificación territorial, además de una maestría en ese mismo ámbito. Su experiencia ha sido en Coljuegos, en el Ministerio del Interior, en alcaldías municipales y como independiente, pero ninguno ha estado relacionado con el sector aéreo.

Pero más allá de eso, las fuentes consultadas por SEMANA, explicaron que verificando la resolución 02898 de 2021, la cual adoptó el manual de funciones para los empleos a los niveles director aeronáutico y asesor de la Unidad Administrativa Especial de la Aerocivil, el secretario de Servicio Aeroportuario no estaría cumpliendo con la experiencia requerida en dicho documento.

En la página 84 de dicha resolución se estableció que para ser secretario Aeronáutico debería cumplir con una serie de funciones y tener experiencia en salvamento y Extinción de Incendios (SEI), mantenimiento de servicios aeroportuarios y seguridad operacional, pero la hoja de vida no lo refleja.

El caso de Ángela Karina Bocanegra, asesora aeronáutica III Código 21 Grado 30 del CEA, sería muy similar, pues las labores que desempeña no coincidirían con el manual de funciones para ese cargo. Su hoja de vida refleja que es comunicadora social, especialista en finanzas con un master en administración y su experiencia también se ha dado en el Ministerio del Interior, el Dapre, entidades pública en Tolima y Cundinamarca, y el sector privado. Pero nada tendría que ver con el sector aéreo.

En la página 194 del manual de funciones laborales en la Aerocivil se estableció que para el cargo que ocupa en la actualidad Bocanegra, se necesita asesorar la gestión de la educación, el conocimiento, la investigación y la innovación de la aeronáutica en el sector de la aviación civil, pero su perfil no estaría cumpliendo con esos requisitos.

Fuentes al interior de la entidad le explicaron a SEMANA que estas funciones, según el Consejo de Estado, “se debe probar que existe una experiencia en cargos o actividades en los que se desempeñaron funciones similares”, pero al revisar su hoja de vida no habría evidencia que eso exista, más aún cuando su cargo tiene múltiples funciones.

Otra de las controversias que habría con la situación de Karina Bocanegra es que sus funciones estaría relacionadas con el despacho del director de la entidad Luis Carlos Martínez, ejerciendo funciones de relacionamiento, llevando la agenda, participando en controles y debates políticos, y hasta, al parecer, tendría una prima de dirección cuando su cargo pertenece al Centro de Estudios Aeronáuticos. Funcionarios del CEA también han manifestado que “nunca la han visto ejerciendo funciones allá”.

¿Qué responde la Aerocivil?

SEMANA se contactó con la oficina de prensa de la Aeronáutica Civil para conocer la respuesta de la entidad frente a esos dos nombramientos que están siendo cuestionados en la entidad. Esta fue la posición puntual del caso Suárez:

La gestión del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), el mantenimiento aeroportuario y la seguridad operacional se articulan bajo la Secretaría de Servicios Aeroportuarios a través de dos ejes fundamentales: el Lado Tierra y el Lado Aire. Estos componentes integran la infraestructura física —terminales, pistas, calles de rodaje y plataformas—, cuya materialización es producto de contratos de obra derivados de una rigurosa formulación y gerencia de proyectos de desarrollo.

En este ámbito, la idoneidad del Secretario se sustenta en una sólida formación académica y una trayectoria profesional de amplio espectro. Su experiencia en supervisión técnica y ejecución presupuestal, demostrada en entidades de orden local, regional y nacional, ha sido clave para garantizar la culminación exitosa de infraestructuras críticas.

Precisamente, este perfil técnico fue determinante para su elección, ante la imperativa necesidad de superar las deficiencias en planeación y los bajos índices de ejecución registrados por la entidad en la vigencia anterior. Bajo su liderazgo, la Secretaría ha logrado resultados diferenciales; entre los hitos más destacados se encuentran:

• Infraestructura Regional: Avances significativos en las torres de control de las regionales Norte, Providencia y San Andrés, proyectos que presentaban estancamientos superiores a los dos años.

• Gestión ASAES: Un salto cualitativo en la ejecución de aeródromos, pasando de un 3% a un 20% en tiempo récord.

Asimismo, la dependencia garantiza la seguridad aeroportuaria bajo el estricto cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Este marco normativo se materializa mediante la aprobación de licencias de construcción por parte de la autoridad, tanto en fases precontractuales como contractuales. De esta manera, se asegura la especificidad del sector en el cumplimiento de los anexos técnicos, integrando la infraestructura con un acompañamiento permanente de la Dirección de Operaciones Aeroportuarias.

Esta fue la respuesta al caso Karina Bocanegra:

Tras el análisis técnico, se concluye que el perfil de Angela Karina se ajusta estrictamente a los requerimientos del manual de funciones, cumpliendo con los criterios de formación académica y experiencia profesional exigidos.

Aunque el manual de funciones establece un propósito principal, este no debe interpretarse de manera restrictiva. El cargo no se limita exclusivamente a la gestión académica; su alcance abarca la gestión administrativa, una dimensión integral que demanda competencias transversales. Por tal motivo, resulta imperativo el análisis de las certificaciones que detallen funciones u obligaciones ejecutadas, permitiendo así una correlación efectiva entre la trayectoria de la candidata y las competencias institucionales requeridas.

Bajo el principio de similitud de funciones, no se requiere que los cargos anteriores sean idénticos en denominación al actual. La evaluación se centra en la aplicabilidad de las actividades desempeñadas —tales como gestión, redacción técnica y análisis estratégico— dentro de las responsabilidades del nuevo rol.

Se dictamina la idoneidad para el cargo, toda vez que las obligaciones de gestión, asesoramiento, apoyo y seguimiento de planes, programas y proyectos ejecutados en otras entidades guardan una relación directa con los numerales 2 y 3 del manual de funciones vigente