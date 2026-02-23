Aerolíneas

Latam entra al debate sobre los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en el Aeropuerto El Dorado. “El monitoreo es la clave”

La aerolínea destacó la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios internacionales “para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
Latam Airlines destaca la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG), como referencia internacional para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria.
Latam Airlines destaca la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG), como referencia internacional para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria. Foto: Latam

Un gran revuelo hay en el sector aeronáutico por los anuncios de la Aeronáutica Civil de adelantar una serie de modificaciones en las asignaciones y monitoreo de los slots, los permisos para utilizar la infraestructura aeroportuaria a fin de aterrizar o despegar en un aeropuerto de alta congestión, como El Dorado.

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

En el debate han terciado desde el presidente Gustavo Petro, la Embajada de Estados Unidos, la IATA y hasta la Procuraduría.

Aunque hasta el momento no hay un documento oficial, la Aerocivil explicó en una respuesta a la Embajada de Estados Unidos que aun cuando las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) no poseen un carácter vinculante para los estados o sus autoridades, “el marco normativo que se propone desarrollar busca preservar sus principios esenciales con el objetivo de mantener las mejores prácticas de la industria, ajustando elementos que han generado dificultades en el proceso de coordinación de slots que realiza la entidad; esto con el objetivo de hacer el uso más eficiente de la capacidad de los aeropuertos coordinados en un escenario de crecimiento sostenido del transporte aéreo en el país”.

La Aerocivil fue la entidad encargada de lanzar la alerta.
Hay preocupación por los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en El Dorado. Foto: Colprensa

En el sector hay inquietud por los impactos que podrían traer los cambios. Avianca, a través de su director jurídico, Richard Galindo, manifestó su preocupación es que se quiera cambiar la norma, “sin ningún criterio claro ni sustento técnico y que, por el contrario, se pretenda aislar a El Dorado del ecosistema mundial de aeropuertos”.

Empresas

Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

Empresas

Importación de gas desde Venezuela: cambio de planes por nuevas relaciones del vecino país con EE. UU. Ecopetrol quedaría por fuera

Empresas

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

Empresas

Lulo Bank marca un hito en el crédito digital al emitir el primer pagaré electrónico como neobanco

Dinero

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

Empresas

Peligro en El Dorado: avión de Latam interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la trayectoria

Empresas

Asocodis se pronuncia sobre anuncio de huelga eléctrica en Santander: “Con gran preocupación”

Bucaramanga

Restablecen sistema de iluminación de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y volverá a reanudar operaciones nocturnas

Cúcuta

Satena entrega nuevos detalles del avión desaparecido: “Desde las 2:00 p. m. agotó su autonomía de vuelo”

Nación

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

El turno ahora es para Latam Airlines Colombia. En un pronunciamiento sobre la coyuntura actual y las discusiones que se adelantan en torno a la reglamentación de slots en el país, señaló que ha reiterado –tanto en espacios públicos como ante la autoridad aeronáutica-, la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG), como referencia internacional para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria.

Panorámica de Monserrate y Bogotá.
El Dorado es uno de los aeropuertos más congestionados en el mundo. Foto: Invest in Bogotá.

“De esta manera, es importante la implementación del WASG en su totalidad incluyendo un mecanismo de monitoreo que permita verificar el uso adecuado de los slots asignados, y especialmente que asegure que aquellos que no sean utilizados o requeridos sean oportunamente devueltos –por todas las aerolíneas– a la bolsa de slots, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente”, señala la aerolínea.

Latam califica de “clave” el monitoreo en esta coyuntura para optimizar la utilización de la infraestructura disponible, en aeropuertos congestionados como El Dorado, “y que todos los operadores aéreos tengan oportunidades reales y equitativas de crecer, aumentar la conectividad y ofrecer más alternativas a los pasajeros”.

Bogotá Ciudad Aeropuerto: avanza la ambiciosa apuesta que transforma los alrededores de El Dorado

La aerolínea reafirmó su disposición “para continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil, aportando información técnica y su experiencia internacional en la gestión de slots, con el objetivo de contribuir a un sistema que promueva condiciones equitativas y de desarrollo sostenible del sector aéreo en el país”.

Más de Empresas

A320 de Latam

Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

La madurez de algunos campos nacionales ha hecho necesaria la importación de gas, proceso que ya está en marcha, sin que en ningún escenario se prevea desabastecimiento para los clientes.

Importación de gas desde Venezuela: cambio de planes por nuevas relaciones del vecino país con EE. UU. Ecopetrol quedaría por fuera

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios.

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

El Lulo Bank fue reconocido por la Bolsa de Valores por su labor en la digitalización de las finanzas en Colombia.

Lulo Bank marca un hito en el crédito digital al emitir el primer pagaré electrónico como neobanco

Avianca propone trabajar con todos los actores del sector para superar los retos de El Dorado, el aeropuerto más transitado de América Latina en la actualidad.

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.

Peligro en El Dorado: avión de Latam interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la trayectoria

Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región.

Asocodis se pronuncia sobre anuncio de huelga eléctrica en Santander: “Con gran preocupación”

La orden busca aliviar los altos costos de los medicamentos para los pacientes estadounidenses,

Invima alertó sobre comercialización ilegal de tabletas recubiertas: “No cuenta con registro sanitario”

Cierre empresa automotriz.

Empresa del sector automotor argentino cerró, causando más de 900 despidos

Noticias Destacadas