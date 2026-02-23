Latam entra al debate sobre los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en el Aeropuerto El Dorado. “El monitoreo es la clave”

Un gran revuelo hay en el sector aeronáutico por los anuncios de la Aeronáutica Civil de adelantar una serie de modificaciones en las asignaciones y monitoreo de los slots, los permisos para utilizar la infraestructura aeroportuaria a fin de aterrizar o despegar en un aeropuerto de alta congestión, como El Dorado.

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

En el debate han terciado desde el presidente Gustavo Petro, la Embajada de Estados Unidos, la IATA y hasta la Procuraduría.

Aunque hasta el momento no hay un documento oficial, la Aerocivil explicó en una respuesta a la Embajada de Estados Unidos que aun cuando las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) no poseen un carácter vinculante para los estados o sus autoridades, “el marco normativo que se propone desarrollar busca preservar sus principios esenciales con el objetivo de mantener las mejores prácticas de la industria, ajustando elementos que han generado dificultades en el proceso de coordinación de slots que realiza la entidad; esto con el objetivo de hacer el uso más eficiente de la capacidad de los aeropuertos coordinados en un escenario de crecimiento sostenido del transporte aéreo en el país”.

Hay preocupación por los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en El Dorado. Foto: Colprensa

En el sector hay inquietud por los impactos que podrían traer los cambios. Avianca, a través de su director jurídico, Richard Galindo, manifestó su preocupación es que se quiera cambiar la norma, “sin ningún criterio claro ni sustento técnico y que, por el contrario, se pretenda aislar a El Dorado del ecosistema mundial de aeropuertos”.

El turno ahora es para Latam Airlines Colombia. En un pronunciamiento sobre la coyuntura actual y las discusiones que se adelantan en torno a la reglamentación de slots en el país, señaló que ha reiterado –tanto en espacios públicos como ante la autoridad aeronáutica-, la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG), como referencia internacional para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria.

El Dorado es uno de los aeropuertos más congestionados en el mundo. Foto: Invest in Bogotá.

“De esta manera, es importante la implementación del WASG en su totalidad incluyendo un mecanismo de monitoreo que permita verificar el uso adecuado de los slots asignados, y especialmente que asegure que aquellos que no sean utilizados o requeridos sean oportunamente devueltos –por todas las aerolíneas– a la bolsa de slots, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente”, señala la aerolínea.

Latam califica de “clave” el monitoreo en esta coyuntura para optimizar la utilización de la infraestructura disponible, en aeropuertos congestionados como El Dorado, “y que todos los operadores aéreos tengan oportunidades reales y equitativas de crecer, aumentar la conectividad y ofrecer más alternativas a los pasajeros”.

La aerolínea reafirmó su disposición “para continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil, aportando información técnica y su experiencia internacional en la gestión de slots, con el objetivo de contribuir a un sistema que promueva condiciones equitativas y de desarrollo sostenible del sector aéreo en el país”.