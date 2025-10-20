Desarrollo Urbano
Bogotá Ciudad Aeropuerto: avanza la ambiciosa apuesta que transforma los alrededores de El Dorado
Bogotá reafirma su papel como la ciudad aeropuerto más importante de América Latina. Con más de 46 millones de pasajeros en 2024 y un movimiento de 809.000 toneladas de carga, el Aeropuerto Internacional El Dorado es el motor económico y logístico más poderoso del país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La capital concentra el 80 por ciento de los ingresos, según la Aerocivil, genera más de 600.000 empleos sustentados en el transporte aéreo y aporta al desarrollo de Bogotá-Región. Además, cada peso invertido en este sector produce 3,6 pesos adicionales en la economía nacional, un reflejo del efecto multiplicador que tiene el aeropuerto sobre la productividad y la competitividad.
Pero el liderazgo de Bogotá no se mide solo en cifras. Su carácter exportador equivalente al 8 por ciento del PIB local y la proyección de su entorno urbano, la consolidan como un centro de desarrollo integral.
A través del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, la Administración Distrital está impulsando una estrategia de planeación que busca transformar los alrededores de Engativá y Fontibón en un polo de innovación, empleo y bienestar.
“Bogotá Ciudad Aeropuerto puede ser una de las apuestas de ciudad más completas y ambiciosas de los últimos años. Haremos del Aeropuerto El Dorado un motor de desarrollo económico y social, de integración regional y de revitalización urbana, que asegura beneficios para toda la ciudad, especialmente para los vecinos de Engativá y Fontibón”, destacó Úrsula Ablanque, secretaria distrital de Planeación.
Obras de alto impacto
Esta estrategia incluye las Actuaciones Estratégicas del Distrito Aeroportuario, que definen proyectos de infraestructura, recuperación ambiental y desarrollo económico en el entorno del aeropuerto. Por ejemplo, este año se priorizaron nuevas vías intermedias en las carreras 121 y 122, la recuperación del canal Los Ángeles y la estructuración de la Unidad Funcional Ciudad Florida, que incorporará más de 250.000 metros cuadrados de espacio público, 6,7 hectáreas para nuevos equipamientos y 30 hectáreas para usos logísticos e industriales.
El propósito es convertir un área con rezagos en infraestructura y presión urbanística en una oportunidad de desarrollo equitativo, competitivo y sostenible. Los incentivos tributarios contemplados para esta zona buscan atraer inversión y proteger a las comunidades vecinas, sin generar desplazamientos ni negociaciones injustas.
“No solo vamos a potenciar la capacidad operativa del aeropuerto y a mejorar su entorno urbano, vamos a formar mano de obra calificada, a generar empleo y nuevas oportunidades para mayor progreso y bienestar social. Con esta estrategia Bogotá abre sus puertas al mundo”, agregó Ablanque.
Con estas acciones, Bogotá se consolida como un referente de planificación estratégica urbana y económica. El Dorado ya es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga de América Latina, y con la puesta en marcha de Bogotá Ciudad Aeropuerto, la capital colombiana no solo seguirá conectando destinos, sino también oportunidades para toda una región.