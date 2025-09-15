Cómo cambiará el Aeropuerto El Dorado y se integrará al nuevo El Dorado MAX: así será la obra

El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea en Colombia y uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros en Latinoamérica. Sin embargo, ya se está quedando corto y cada vez se hace más sonora la necesidad de una ampliación. Es por ello que ya hay en el papel un proyecto que buscaría hacerlo mucho más grande.

Se trata del EDMAX o El Dorado Max, un proyecto con el que se espera aumentar de 45 millones de pasajeros al año, a unos 73 millones, duplicando el área de la terminal con un mayor número de puertas y también con una modernización de la operación de carga.

Aeropuerto El Dorado tendrá ampliación en 2027 | Foto: Semana

Entre los cambios que se contemplan, con el proyecto que costará más de 2,5 millones de dólares, se estima siete calles de salidas rápidas en las pistas, nuevas valles de rodajes, además de una modificación en la calle 26. Con estas modificaciones se plantea hacer más rápidos los procesos de embarque y desembarque.

La terminal aérea pasará de 39 a 75 puentes de abordaje e incrementará las posiciones de parqueo de las aeronaves en un 30%.

El proyecto pretende reconfigurar la calle 26 de la siguiente manera. Se pondrá un intercambiador en la carrera 103, además de la elevación de carriles mixtos y retornos elevados, que puedan facilitar la entrada y salida de viajeros a la terminal.

La terminal aérea aumentará su capacidad. | Foto: Alexandra Ruiz

Por su parte, se extenderá la Avenida Mutis, que funcionará como un acceso adicional por el occidente de Bogotá. También se contempla un nuevo edificio de pasajeros que servirá como centro de la terminal.

Se buscaría, con las modificaciones, reducir en un 38 % los tiempos de ocupación de pista, además de aumentar en 14 % la capacidad de carga y extender en 21 % la longitud de pista.

También se modificarán varias de las pistas. | Foto: Guillermo Torres /Semana