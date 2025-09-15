Suscribirse

Cómo cambiará el Aeropuerto El Dorado y se integrará al nuevo El Dorado MAX: así será la obra

Estos serán los cambios que se proyectan con la nueva obra.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 1:19 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Este será el cambio que se proyecta en El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea en Colombia y uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros en Latinoamérica. Sin embargo, ya se está quedando corto y cada vez se hace más sonora la necesidad de una ampliación. Es por ello que ya hay en el papel un proyecto que buscaría hacerlo mucho más grande.

Se trata del EDMAX o El Dorado Max, un proyecto con el que se espera aumentar de 45 millones de pasajeros al año, a unos 73 millones, duplicando el área de la terminal con un mayor número de puertas y también con una modernización de la operación de carga.

Aeropuerto El Dorado durante paro de taxistas.
Aeropuerto El Dorado tendrá ampliación en 2027 | Foto: Semana

Entre los cambios que se contemplan, con el proyecto que costará más de 2,5 millones de dólares, se estima siete calles de salidas rápidas en las pistas, nuevas valles de rodajes, además de una modificación en la calle 26. Con estas modificaciones se plantea hacer más rápidos los procesos de embarque y desembarque.

Contexto: Cierran parqueadero ubicado en la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

La terminal aérea pasará de 39 a 75 puentes de abordaje e incrementará las posiciones de parqueo de las aeronaves en un 30%.

El proyecto pretende reconfigurar la calle 26 de la siguiente manera. Se pondrá un intercambiador en la carrera 103, además de la elevación de carriles mixtos y retornos elevados, que puedan facilitar la entrada y salida de viajeros a la terminal.

Crisis de pasajeros en el aeropuerto El Dorado
La terminal aérea aumentará su capacidad. | Foto: Alexandra Ruiz

Por su parte, se extenderá la Avenida Mutis, que funcionará como un acceso adicional por el occidente de Bogotá. También se contempla un nuevo edificio de pasajeros que servirá como centro de la terminal.

Contexto: Aeropuerto El Dorado fue ampliado y Puente Aéreo fue adecuado

Se buscaría, con las modificaciones, reducir en un 38 % los tiempos de ocupación de pista, además de aumentar en 14 % la capacidad de carga y extender en 21 % la longitud de pista.

Pista aeropuerto El Dorado Bogotá Opain Terminal aéreo Bogotá 14 de mayo del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
También se modificarán varias de las pistas. | Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo con el proyecto, El Dorado Max iniciaría los procesos de proconstrucción en 2027 y las intervenciones de gran magnitud arrancarían en el 2028.

Aeropuerto El DoradoAeropuerto

