Audios revelan por qué un avión abortó su despegue por un helicóptero en Bogotá: investigación oficial de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil culminó su investigación respecto a los hechos del pasado viernes 20 de febrero, cuando un avión comercial Airbus A320, con matrícula CC-COF, programado para cubrir el vuelo LA4278 con destino a San Andrés, abortó su maniobra de despegue en la pista 14R del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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La interrupción se produjo ante el cruce inminente de un helicóptero Bell 212, operado por la Aviación de Estado bajo la matrícula FAC4021.

La aeronave comercial logró detenerse tras pasar la calle de rodaje K5, mientras que el helicóptero cruzó la trayectoria a la altura de la intersección K6. El evento concluyó sin colisiones ni personas lesionadas.

De acuerdo con la investigación oficial, el incidente se originó por la ausencia de procedimientos detallados para el cruce de helicópteros y la degradación de las comunicaciones entre la torre de control y las tripulaciones.

Entre los factores contribuyentes se identificó la autorización de cruce cuando el avión comercial ya estaba en carrera de despegue, interferencias visuales desde la torre y fallas en la altitud instruida. Como resultado, se emitieron doce disposiciones operacionales preventivas.

Cronología de los audios de control

La Aeronáutica Civil compartió las transcripciones de las comunicaciones de la torre de control, las cuales evidencian el desarrollo de la emergencia.

Comunicaciones y posiciones de aeronaves en puntos específicos el 20 de febrero de 2026. Foto: PCMCIA, Registros RADAR y Comunicaciones ATC torre sur y Registros de Voces de Cabina Aeronave A

A las 22:35 de la noche, la Torre Norte autorizó al helicóptero cruzar la pista 14L. Cincuenta y tres segundos después, la Torre Sur emitió la autorización de despegue para el vuelo de LATAM por la pista 14R, y a las 22:36:07 horas recibió la transferencia de comunicación de la aeronave de ala rotatoria.

Entre las 22:36 y las 22:36, se registraron bloqueos en la frecuencia de radio. El controlador intentó instruir al helicóptero que mantuviera una altitud de 9.500 pies para efectuar el cruce de la pista 14R, pero las transmisiones presentaron cortes por llamados simultáneos.

En este lapso, la grabación de cabina del avión comercial captó a la tripulación alertando sobre el contacto visual con el tráfico, afirmando: “Estamos atentos a ese helicóptero”.

La maniobra de abortaje

A las 22:36, la tripulación del helicóptero reportó una altitud de 4.500 pies, cifra incorrecta que representaba un riesgo crítico.

Ante la convergencia de las trayectorias, el capitán del Airbus decidió frenar la aeronave. Los registros de voz documentaron la orden de emergencia de abortar el despegue mediante la activación de los inversores de empuje y los sistemas de desaceleración. A las 22:37, el vuelo notificó oficialmente a la torre la detención en la pista.

Minutos después, a las 22:45, el controlador de tráfico aéreo estableció contacto con la tripulación del helicóptero. El piloto confirmó la comunicación, pero admitió que la instrucción previa de altitud y la alerta sobre el despegue del avión comercial no se copió de manera clara.

El controlador reiteró que el Airbus tuvo que frustrar su salida debido a la proximidad del helicóptero hacia la trayectoria activa.