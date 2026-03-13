Así fue el incidente aéreo en El Dorado que implicó a un helicóptero: Aeronáutica Civil se pronunció al respecto

Un incidente aéreo se presentó este viernes, 13 de mayo, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando un helicóptero cruzó dos veces sin autorización la pista 14 derecha, lo que causó gran conmoción entre los operadores de logística aérea, según audios compartidos inicialmente por Caracol Radio.

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no deseado en @BOG_ELDORADO

relacionado con la seguridad operacional: pic.twitter.com/iWrEPMODor — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) March 13, 2026

El hecho sucedió sobre las tres de la tarde, cuando un helicóptero intentó en dos ocasiones aterrizar en la pista 14 derecha presuntamente sin ser autorizado y guiado por la torre de control del principal aeropuerto del país.

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En los audios revelados por Caracol Radio se escucha a la operadora de control comunicarse con el piloto, diciéndole: “No entiendo qué está haciendo, nuevamente se está cruzando la trayectoria derecha; me confirma si puede aterrizar en la cancha de fútbol”.

Seguidamente se escucha: “Señorita, procedo hacia la escuela militar”, por parte del piloto del helicóptero que inició su vuelo en la ciudad de Neiva, Huila.

A lo señalado por parte del operador de la aeronave, la controladora aérea respondió: “Correcto, o sea, usted va hacia la cancha de fútbol de la institución del ejército, ¿entendido?”. Por su parte, el piloto a lo anterior respondió afirmativamente.

Finalmente, el audio compartido cerró con un fragmento nuevamente de la operadora en un tono de disgusto expresando: “¿Entonces qué está haciendo? Ya le había autorizado cruce de trayectoria a pista 14 derecha por segunda vez. Sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria. ¿Confirme si desde la trayectoria le es posible el descenso y ejecutable la maniobra? O, de lo contrario, cancele y retorne hacia Neiva. No entiendo qué está haciendo”.

Comunicado de la Aeronáutica al respecto

La autoridad aérea del país no tardó en pronunciarse después del acontecimiento y señaló en un comunicado que “el hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”.

“Las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento y establecer, determinar las acciones correctivas requeridas para gestionar el riesgo operacional que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad operacional”, expresó la Aeronáutica.

El comunicado finalizó con la aclaración de que “El Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con las entidades responsables del sector aeronáutico, reitera su compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de los procesos operacionales, pilares fundamentales para la prestación segura y eficiente del servicio aeroportuario”.