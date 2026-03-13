Nación

Así fue el incidente aéreo en El Dorado que implicó a un helicóptero: Aeronáutica Civil se pronunció al respecto

Todo lo acontecido está en proceso de investigación por la autoridad estatal encargada de regular, controlar y gestionar la aviación civil en Colombia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
13 de marzo de 2026, 4:28 p. m.
El aeropuerto El Dorado.
El aeropuerto El Dorado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Un incidente aéreo se presentó este viernes, 13 de mayo, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando un helicóptero cruzó dos veces sin autorización la pista 14 derecha, lo que causó gran conmoción entre los operadores de logística aérea, según audios compartidos inicialmente por Caracol Radio.

El hecho sucedió sobre las tres de la tarde, cuando un helicóptero intentó en dos ocasiones aterrizar en la pista 14 derecha presuntamente sin ser autorizado y guiado por la torre de control del principal aeropuerto del país.

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

En los audios revelados por Caracol Radio se escucha a la operadora de control comunicarse con el piloto, diciéndole: “No entiendo qué está haciendo, nuevamente se está cruzando la trayectoria derecha; me confirma si puede aterrizar en la cancha de fútbol”.

Seguidamente se escucha: “Señorita, procedo hacia la escuela militar”, por parte del piloto del helicóptero que inició su vuelo en la ciudad de Neiva, Huila.

Nación

Procuraduría pidió información a RTVC por el posible uso de medios públicos para proselitismo político

Bogotá

¿Viaja al FEP desde Medellín o Cali? Estos son los trucos para encontrar vuelos desde 140.000 pesos

Cali

Investigación de Profamilia revela crudo diagnóstico sobre violencia de género en Medellín, Cali, Uribia y Dibulla

Nación

Ideam pronostica intensas lluvias en varias regiones del país durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo

Bucaramanga

¿La obra más lenta de Colombia? El misterio de la doble calzada en Santander de Quilichao que no avanza

Nación

Defensa del presidente Petro asegura que no borrará ninguna de las publicaciones sobre presunto fraude electoral

Nación

Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc

Nación

Aterrizaje de emergencia en El Dorado: el piloto dijo “tener los controles demasiado duros”

Bogotá

No eran unos simples aros de baloncesto que iban a ser enviados a Australia: hallazgo sorprendió a la Policía

Bogotá

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

A lo señalado por parte del operador de la aeronave, la controladora aérea respondió: “Correcto, o sea, usted va hacia la cancha de fútbol de la institución del ejército, ¿entendido?”. Por su parte, el piloto a lo anterior respondió afirmativamente.

Finalmente, el audio compartido cerró con un fragmento nuevamente de la operadora en un tono de disgusto expresando: “¿Entonces qué está haciendo? Ya le había autorizado cruce de trayectoria a pista 14 derecha por segunda vez. Sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria. ¿Confirme si desde la trayectoria le es posible el descenso y ejecutable la maniobra? O, de lo contrario, cancele y retorne hacia Neiva. No entiendo qué está haciendo”.

Comunicado de la Aeronáutica al respecto

La autoridad aérea del país no tardó en pronunciarse después del acontecimiento y señaló en un comunicado que “el hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”.

“Las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento y establecer, determinar las acciones correctivas requeridas para gestionar el riesgo operacional que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad operacional”, expresó la Aeronáutica.

El comunicado finalizó con la aclaración de que “El Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con las entidades responsables del sector aeronáutico, reitera su compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de los procesos operacionales, pilares fundamentales para la prestación segura y eficiente del servicio aeroportuario”.