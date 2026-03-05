Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

La Secretaría de Planeación dio a conocer este jueves, 5 de marzo, el lanzamiento del Reto 3 en el marco de la innovación al Aeropuerto Internacional El Dorado, de la ciudad de Bogotá. Estará a cargo de la empresa Data Sketch, que se encargará de crear un aplicativo mediante el cual los ciudadanos y residentes del sector fronterizo a la terminal aérea conocerán las ofertas y oportunidades del sector.

Este Reto 3 se realizará en el marco de las remodelaciones que se alistan para el aeropuerto de Bogotá, ya que la actual administración distrital, a cargo de Carlos Fernando Galán, realiza una apuesta enfocada en la innovación urbana, que brindará alternativas a los barrios colindantes de la terminal aérea.

La iniciativa está a cargo del Laboratorio de Ciudad (LabDC), dependencia de la Secretaría de Planeación. Gabriel Millán, jefe del LabDC, explicó a SEMANA lo que significa la apuesta del aplicativo que desarrollará Data Sketch.

La aplicación le permitirá a los ciudadanos conocer las necesidades comerciales que tiene la sociedad para así comprender el sector. Foto: Getty Images

“Es una solución tecnológica que van a poder usar los residentes, los empresarios para que puedan disponer de las distintas posibilidades (de emprendimiento, residencia o venta) y la Secretaría de Planeación para monitorear la transformación del territorio”, afirmó el jefe de LabDC a SEMANA.

La etapa que viene en Distrito Aeroportuario —programa a cargo de la innovación del aeropuerto El Dorado—, pretende desarrollar una nueva herramienta digital en la que los ciudadanos podrán conocer las oportunidades de desarrollo en la zona cercana a la terminal aérea.

El objetivo de esta alternativa digital es que los residentes, empresarios o emprendedores conozcan las oportunidades comerciales, al tiempo que se registrarán los lugares en los que podrían vivir los bogotanos si así lo desean.

SEMANA conoció en exclusiva que se espera que la aplicación esté disponible para la ciudadanía en junio; sin embargo, en dicho mes no se presentará el aplicativo completo, pero sí brindará la gran mayoría de las herramientas que la ciudadanía necesita.

¿La Alcaldía decidirá sobre los predios?

Esto no significa que la Alcaldía decidirá sobre los predios de los ciudadanos: “La idea no es que esta zona se convierta exclusivamente industrial; acá la idea es proteger a los habitantes de la zona. Quien se quiera quedar, podrá hacerlo dentro de las posibilidades de la norma”, entendiendo que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el medio por el cual se permiten las edificaciones en el suelo capitalino.

Esta nueva aplicación fue el proyecto ganador, tras una oferta generada por la administración distrital en la que participaron varias startups de la ciudad. El fin de esta estrategia es beneficiar a los más de 80.000 ciudadanos que residen alrededor del aeropuerto y que durante más de 20 años han sido tenidos en cuenta en el POT, pero no se habían tomado medidas a su favor.