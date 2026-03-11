Aterrizaje de emergencia en El Dorado: el piloto dijo “tener los controles demasiado duros”

Al cierre de la jornada de este miércoles 11 de marzo, se reportó un incidente operativo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la información revelada inicialmente por el periódico El Espectador, la situación se presentó pocos minutos después del despegue de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Avioneta estrella decenas de carros tras un aterrizaje de emergencia en plena autopista: video del accidente

La aeronave tuvo que suspender su plan de vuelo y retornar a la terminal aérea debido a problemas técnicos reportados desde la cabina. Horas después del suceso, trascendió la grabación de las comunicaciones radiales en la que se escucha al piloto solicitar el regreso a tierra.

El mensaje central de la transmisión dictaba: “Tenemos los controles demasiado duros en la aeronave. ¿Hay posibilidad de que nos autoricen un tráfico rectangular y aterrizar nuevamente en la pista 4 derecha?”.

Avión de la Fuerza Aérea regresó a El Dorado tras bloqueo en sus controles. Foto: Fuerza Aerea Colombiana

La aeronave militar implicada en estos hechos operaba bajo la matrícula FAC5748, la cual experimentó una limitación mecánica que le impidió a la tripulación ejecutar las maniobras de dirección de manera estándar.

Una vez se emitió el llamado de alerta, los encargados de la logística aérea en la torre de control otorgaron los permisos necesarios para la aproximación.

En el audio difundido también se registra el momento en que los operadores activan los protocolos de emergencia correspondientes para recibir al avión en la pista.

El personal de tráfico aéreo suministró las coordenadas requeridas para realizar el descenso, con el objetivo de ejecutar la maniobra reduciendo el nivel de riesgo.

Testimonios entregados por personas que se encontraban en el sector afirmaron que “el avión casi se estrella contra la terminal aérea”.

Sin embargo, la tripulación logró controlar el aparato y completar el aterrizaje tras el despliegue de los equipos de contingencia, sin generar alteraciones en la agenda general de vuelos del aeropuerto.

Hasta el momento, ninguna autoridad competente, incluyendo a la Fuerza Aérea Colombiana, la Aeronáutica Civil o el concesionario del aeropuerto, ha emitido un comunicado oficial para detallar los motivos exactos del percance.

¿Qué son los “controles duros”?

Desde el punto de vista técnico, este tipo de reportes ocurre cuando se registran anomalías en las superficies que dan dirección a la máquina.

Según bases de datos especializadas en seguridad aeronáutica como SKYbrary, el endurecimiento de los controles de vuelo obedece a cuatro escenarios principales:

Averías en los circuitos hidráulicos: donde la falta de presión hace que los mandos se vuelvan rígidos.

Bloqueos mecánicos: es decir, obstrucciones físicas en los cables o poleas de transmisión que impiden el movimiento.

Factores aerodinámicos: Situaciones donde una resistencia inusual del aire presiona las superficies.

Fallos en los sistemas de asistencia: tales como averías en los componentes electrónicos (fly-by-wire) o aletas de compensación, piezas diseñadas para facilitar el trabajo manual del piloto.