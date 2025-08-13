Suscribirse

Turismo

Aterrizaje de emergencia: Cuándo se considera que un pasajero es ‘problemático’ para bajarlo del avión

Un pasajero que cometa una infracción dentro de un avión será multado con una sanción económica.

Redacción Turismo
14 de agosto de 2025, 3:11 a. m.
Algunos pasajeros de aerolíneas viajan en el tiempo dependiendo de sus rutas y horas de salida en año nuevo
Un pasajero que cometa una infracción dentro de un avión será multado con una sanción económica. | Foto: Getty Images

Aunque no suele ser habitual, en ciertas ocasiones los aviones tienen que tocar tierra debido a una emergencia, esto se puede presentar debido a que uno de los pasajeros esté teniendo un comportamiento inadecuado.

Lo más habitual en los vuelos, que despegan y aterrizan en cualquier parte del mundo, es que realicen el trayecto sin ningún contratiempo, pero de vez en cuando los pilotos se ven obligados a realizar aterrizajes de emergencia porque uno de los pasajeros se está comportando de manera inadecuada y está poniendo en peligro la seguridad de todos. Esta situación resulta poco agradable para los viajeros como para los propios miembros de la tripulación.

x
La causa más común por la que un avión realiza un aterrizaje de emergencia es por el comportamiento inadecuado de uno o más pasajeros. | Foto: Getty Images

En cada uno de estos vuelos existen niveles de gravedad en cuanto a los incidentes que suceden dentro de una aeronave, por ende, no siempre se requiere hacer un aterrizaje de emergencia.

Aunque a veces se presentan contratiempos antes de que el avión despegue, un pasajero puede burlar la seguridad y subirse a bordo, y si causan problemas graves, el avión deberá volver a tierra antes de tiempo.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Walmart pagará millones tras descubrirse que engañaba a clientes con precios y pesos incorrectos
3. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas

Una de las claves para que un avión tenga que realizar un aterrizaje de emergencia, por el comportamiento de una persona, es que la integridad física tanto de los demás pasajeros como de la tripulación se vea comprometida.

Además, hay ocasiones en las que el propio vuelo puede verse alterado debido a la conducta problemática de una sola persona, y en esos casos, también se puede ver comprometida la seguridad de la aeronave.

Interior de un avión comercial. Imagen de referencia
Aunque no suele ser habitual, en ciertas ocasiones los aviones tiene que tocar tierra de emergencia. | Foto: Gado via Getty Images

Una de las razones más comunes por las que un avión debe realizar un aterrizaje de emergencia por causa de un pasajero alterado es la violencia hacia otras personas dentro de la aeronave.

En algunas ocasiones, los propios miembros de la tripulación pueden controlarlo, pero en otras no es suficiente y se necesita que las autoridades intervengan para detenerlo una vez el avión llegó al aeropuerto.

De acuerdo a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea de la autoridad de España, quienes causen problemas notables dentro de un avión podrán recibir una multa muy alta.

Una infracción leve puede conllevar una sanción económica que varía entre los 90 y 45.000 euros. En caso de que sea una infracción grave, la multa puede ascender a 90.000 euros, mientras que si se comete una infracción muy grave, el sujeto puede ser multado con hasta 225.000 euros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Imitador de Ferxxo acusa al programa de entretenimiento de humillarlo para aumentar el rating

2. El representante a la Cámara Julio César Triana, quien fue víctima de un atentado en La Plata, Huila, fue evacuado por el Ejército a Neiva

3. Tabla del descenso tras el Deportivo Cali vs. Unión Magdalena: histórico está en riesgo

4. Impactantes videos muestran el momento en que un tren se descarrila y provoca incendio en Texas

5. Christopher Landau, diplomático estadounidense que acompañó a Miguel Uribe Turbay en su funeral, hizo una reflexión: “Demasiado doloroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

aterrizajeEmergenciaaviónpasajero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.