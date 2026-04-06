Un piloto de 65 años logró aterrizar una avioneta en plena Interestatal 78, en Pensilvania, tras sufrir una falla de motor en el aire.

La maniobra, captada por conductores, muestra cómo el avión se abre paso entre vehículos en movimiento en cuestión de segundos, evitando una tragedia en una de las vías más transitadas del estado.

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Aterrizaje de emergencia en la Interestatal 78 sorprende por su precisión

El incidente ocurrió este fin de semana, cuando la aeronave que había despegado desde Nueva Jersey con destino a Indiana, comenzó a presentar problemas mecánicos poco después de iniciar el trayecto.

Ante la pérdida de potencia, el piloto evaluó opciones y terminó descendiendo sobre la Interestatal 78, una de las vías más transitadas de Pensilvania, como lo informó ABC7 New York.

Las imágenes captadas por conductores muestran cómo el avión desciende entre vehículos en movimiento y ocupa dos carriles de la autopista.

La maniobra, descrita por testigos como “milimétrica”, obligó al piloto a ajustar su trayectoria en fracciones de segundo para evitar colisiones con automóviles que circulaban a alta velocidad.

La avioneta desciende sobre la Interestatal 78, en Pensilvania, mientras el piloto esquiva vehículos en una maniobra de emergencia sin precedentes. Foto: Foto: captura de pantalla video X@ FoxNews

A pesar del riesgo, tanto el piloto como su acompañante, una mujer de 34 años, resultaron ilesos, al igual que los conductores que transitaban por la vía.

Autoridades y equipos de emergencia que atendieron el caso coincidieron en que el resultado fue excepcional dadas las circunstancias.

El jefe de bomberos local señaló que se trató del “mejor escenario posible” para un incidente de este tipo, donde cualquier error podía derivar en múltiples víctimas.

La autopista fue cerrada temporalmente mientras se retiraba la aeronave y se verificaba que no hubiera riesgos adicionales, como fugas de combustible.

Horas después, el tránsito fue restablecido con normalidad.

La Federal Aviation Administration abrió una investigación para determinar las causas exactas de la falla mecánica que obligó al aterrizaje de emergencia.

CLOSE CALL: A pilot makes a fast-thinking decision to perform an emergency landing on a busy Pennsylvania highway, weaving between traffic in a tense, split-second maneuver.



Dramatic video shows a 65-year-old pilot skillfully landing a plane between cars on Interstate 78 after… pic.twitter.com/RAnlKyRDyR — Fox News (@FoxNews) April 6, 2026

Video viral del aterrizaje: precisión y segundos claves en Pensilvania

Más allá del hecho en sí, lo que ha impulsado la historia a nivel global es el video del momento exacto del aterrizaje.

La grabación, difundida ampliamente en redes, evidencia el nivel de control del piloto en una situación límite: sin margen de error, con tráfico activo y sin una pista diseñada para aterrizar.

En términos aeronáuticos, este tipo de decisiones forman parte del entrenamiento básico: ante una falla total de motor, el piloto debe elegir el mejor lugar disponible para aterrizar de inmediato.

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Sin embargo, hacerlo en una autopista congestionada, y lograrlo sin víctimas, es extremadamente inusual.

El caso se ha convertido así en un ejemplo de cómo una maniobra extrema, ejecutada con precisión y calma, puede transformar un escenario de alto riesgo en una historia sin tragedia.