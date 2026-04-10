Exitoso amerizaje de Artemis II: los astronautas volvieron a la Tierra. La Nasa inicia el protocolo de salud y atención

En la tarde de este viernes 10 de abril, la misión Artemis II concluyó tras el histórico amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California.

El contacto con el agua se registró sobre las 19:07 horas (hora de Colombia); horas antes ya los esperaba un equipo encabezado por el jefe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), Jared Isaacman.

🔴 EN VIVO | Artemis II en directo: la Nasa prepara el amerizaje

Cuatro astronautas estuvieron diez días fuera de la atmósfera terrestre con el objetivo de validar los sistemas operativos para las próximas etapas de exploración lunar.

El proceso de descenso y entrada a la atmósfera representó la fase de mayor complejidad técnica de la operación. Tras una entrada a más de 40.000 kilómetros por hora, en una cápsula que superó los 2.700 grados centígrados, los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y el canadiense Jeremy Hansen (especialista de misión) fueron extraídos por las fuerzas de recuperación de la Nasa, junto con la Marina y el Ejército estadounidense.

Durante 8 minutos, mientras cruzaban la atmósfera, se perdió la comunicación, generando una de las mayores expectativas e incertidumbres, pero la recuperación de la comunicación entre la nave y Houston fue una de las mejores noticias recibidas.

Las inquietudes que había ante su regreso a buen puerto obedecían a que se trataba del primer vuelo tripulado de Orión y a que en 2022 se detectó un problema durante una prueba sin tripulante.

La dirección de esta etapa de aterrizaje y recuperación estuvo a cargo de Liliana Villarreal, ingeniera aeroespacial colombiana responsable de coordinar el rescate de la cápsula y sus ocupantes.

Los astronautas despertaron este viernes al son de los temas Run to the Water, de Live, y Free, de la Zac Brown Band, informó la Nasa.

Horas después, ya en el proceso de amerizaje, todos los astronautas dentro de Orión tuvieron que contener la respiración durante los 13 minutos —seis de ellos sin comunicación— que separaron la entrada en la atmósfera de la nave, que alcanzó los 38.000 km/h, y su amerizaje en el Pacífico, después de haber sido frenada por una serie de robustos paracaídas.

Las familias de la tripulación estuvieron presentes en el centro espacial de la Nasa en Houston. Su travesía ha sido rica en hitos y ha dado lugar a impresionantes y cautivantes imágenes de su exploración a la Luna.

¿Qué sigue tras el amerizaje?

Una vez en el océano, se activó una etapa logística de 24 horas para garantizar la integridad de la tripulación y la recuperación del hardware. Este proceso se divide en tres fases principales que iniciaron de manera inmediata tras la llegada de la nave.

En la primera fase, de estabilización y extracción, se activaron cinco bolsas de aire en la parte superior de la Orión para mantener la posición vertical de la cápsula. Posteriormente, equipos de buzos de la Marina de los Estados Unidos inspeccionaron la estructura para descartar fugas de combustible. Los astronautas fueron trasladados mediante helicópteros MH-60S Sea Hawk hacia el buque de recuperación tras salir por la plataforma flotante de la nave.

Revisión médica y traslado

Una vez a bordo del buque USS John P. Murtha, la tripulación ingresó a una bahía médica para exámenes físicos exhaustivos. Este procedimiento busca monitorear la readaptación de los organismos a la gravedad terrestre después de la exposición al entorno espacial. Se prevé que los astronautas sean trasladados desde la Base Naval de San Diego hacia el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, en un lapso no mayor a 24 horas.

Revisión de la nave Orión

Mientras se atiende a la tripulación, los especialistas proceden al remolque de la cápsula hacia la cubierta inundable del buque. La nave será transportada por tierra hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Los ingenieros de la Nasa llevarán a cabo el análisis del desgaste del escudo térmico y la descarga de datos de los sensores para certificar los sistemas de la futura misión Artemis III. La agencia espacial informó que la ubicación exacta de los astronautas se mantendrá bajo reserva hasta que reciban el alta médica definitiva tras el cierre de esta misión.

Objetivo 2028

Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II permitirá a la Nasa probar sus sistemas para la misión de regreso a la superficie de la Luna, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

La Nasa ambiciona un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.

Pero los expertos esperan nuevos retrasos, ya que los alunizadores siguen en desarrollo por parte de las empresas de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.

Mientras tanto, esta primera misión tripulada de un programa que ha costado decenas de miles de millones de dólares y ha sufrido numerosos contratiempos y retrasos, busca reavivar la pasión espacial de los estadounidenses.

El comandante Reid Wiseman dijo que la tripulación esperaba poder “aunque solo fuera por un momento, lograr que el mundo se detuviera y recordara que este es un planeta hermoso en un lugar muy especial de nuestro universo”.