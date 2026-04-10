🔴 EN VIVO | Artemis II: ¿A qué hora regresa a la Tierra la histórica misión de la Nasa?

Los astronautas de Artemis II realizaron un histórico sobrevuelo lunar, recopilaron datos y disfrutaron vistas lunares sin precedentes, pero uno de los momentos más cruciales de su misión de 10 días aún está por llegar: el amerizaje del viernes.

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A principios de esta semana, los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, viajaron más lejos de la Tierra que ningún ser humano antes.

Su trayectoria ha estado repleta de hitos y ya ha dado como resultado fotografías impresionantes que han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo.

Pero hasta que los astronautas no regresen a casa sanos y salvos, es demasiado pronto para hablar de éxito, declaró el administrador asociado de la Nasa, Amit Kshatriya, en una rueda de prensa el jueves.

“Podremos empezar a celebrar cuando tengamos a la tripulación a salvo en la enfermería del barco”, dijo el alto funcionario. “Ahí es cuando realmente podremos dejar que las emociones nos invadan y, ya saben, empezar a hablar del éxito”, explicó.

Siga el minuto a minuto del regreso del Artemis II:

7:20 a. m.: ¿Dónde y a qué hora aterrizará Artemis II?

Está previsto que americe en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 17:07 hora local (7:07 p.m. de Colombia), tras lo cual la Nasa y las fuerzas armadas les ayudarán a salir de la cápsula y los trasladarán en avión a un barco de recuperación.

Con información de AFP.