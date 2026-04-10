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🔴 EN VIVO | Artemis II: ¿A qué hora regresa a la Tierra la histórica misión de la Nasa?

Tras 10 días de misión, los astronautas volverán al planeta en una retadora operación de regreso.

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Redacción Tecnología
10 de abril de 2026, 7:31 a. m.
El amerizaje será el momento clave del cierre de la misión Artemis II con transmisión global.
El amerizaje será el momento clave del cierre de la misión Artemis II con transmisión global. Foto: HANDOUT / NASA / AFP

Los astronautas de Artemis II realizaron un histórico sobrevuelo lunar, recopilaron datos y disfrutaron vistas lunares sin precedentes, pero uno de los momentos más cruciales de su misión de 10 días aún está por llegar: el amerizaje del viernes.

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A principios de esta semana, los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, viajaron más lejos de la Tierra que ningún ser humano antes.

Su trayectoria ha estado repleta de hitos y ya ha dado como resultado fotografías impresionantes que han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo.

Pero hasta que los astronautas no regresen a casa sanos y salvos, es demasiado pronto para hablar de éxito, declaró el administrador asociado de la Nasa, Amit Kshatriya, en una rueda de prensa el jueves.

“Podremos empezar a celebrar cuando tengamos a la tripulación a salvo en la enfermería del barco”, dijo el alto funcionario. “Ahí es cuando realmente podremos dejar que las emociones nos invadan y, ya saben, empezar a hablar del éxito”, explicó.

Siga el minuto a minuto del regreso del Artemis II:

7:20 a. m.: ¿Dónde y a qué hora aterrizará Artemis II?

Está previsto que americe en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 17:07 hora local (7:07 p.m. de Colombia), tras lo cual la Nasa y las fuerzas armadas les ayudarán a salir de la cápsula y los trasladarán en avión a un barco de recuperación.

Con información de AFP.