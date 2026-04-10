Artemis II: Faber Burgos explica por qué la misión de la Nasa enfrentará su momento más peligroso; “Eso es el infierno”

Luego de un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II volverán a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche, frente a las costas de California, Estados Unidos.

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En El Debate de SEMANA, Faber Burgos, influencer de ciencia colombiano a quien la Nasa invitó el 1 de abril a presenciar el lanzamiento de Artemis II, explicó por qué esa misión está a pocas horas de enfrentar su momento más peligroso.

“Porque sin duda alguna lo que es las capas altas de la atmósfera de la Tierra representan un desafío increíble y sobre todo lo que va a ser la cápsula Orión. Ya sabemos que la cápsula Orión, junto con el módulo de servicio, van de vuelta a la Tierra, ya dejaron la influencia gravitacional de la Luna; entonces, cuando ya se están acercando a las capas altas de las atmósfera, lo que hace el módulo de servicio, con un motor muy pequeñito que se llama OMS, es acomodar prácticamente la cápsula Orión para que ingrese en el mejor ángulo posible a la atmósfera de nuestro planeta”, explicó Burgos.

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Una vez está la cápsula Orión junto con el módulo de servicio en un buen ángulo, este último se separa.

“El módulo de servicio es el que a ellos les da agua, aire, energía. Luego, queda la cápsula Orión con los astronautas y lo suficiente para vivir y reingresar a nuestro planeta”, agregó el experto en ciencia.

Posteriormente, la cápsula Orión dará un pequeño salto atmosférico y eso le ayudara reducir fuerzas y velocidad, algo a lo que son sometidos los astronautas.

Faber Burgos en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Entonces da ese pequeño salto atmosférico y ya queda la cápsula Orión lista junto a los astronautas para hacer ese ingreso definitivo a las capas altas de la atmósfera de la Tierra y poder empezar ese proceso de reingreso”, destacó Burgos.

Algo interesante, según Burgos, es que cuando la cápsula Orión está ingresando a las capas altas de la atmósfera, esta hará fricción con el aire circundante y la volverá, literalmente, una bola de fuego.

“Puede que solo la cápsula tenga temperaturas al exterior aproximadamente entre 2.500 a 3.000 grados celsius. Eso es el infierno. Pero, ¿cómo mantiene a la gente a salvo dentro de esta cápsula? Por un material ablativo que se va degradando conforme va aumentando la temperatura", señaló en El Debate, el experto.

Una vez la cápsula ingrese a capas más bajas de la Tierra, se desplegarán 11 paracaídas que empezarán a reducir la velocidad de dicha cápsula hasta alcanzar unos 30 kilómetros por hora y hasta menos.

“Esos paracaídas reducen esa velocidad a 30 kilómetros por hora para que americe la cápsula tranquilamente con los cuatro astronautas en el Océano Pacífico, cerca a las Costas de San Diego esta noche. Siete, ocho de la noche, hora colombiana”, concluyó Burgos en El Debate.