La misión Artemis II mantiene expectante al mundo entero, que espera la llegada de los astronautas durante la noche de este viernes, 10 de abril. Este será uno de los momentos más peligrosos; no será nada fácil regresar a la Tierra.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fueron las cuatro personas que marcaron el regreso del hombre a la Luna y vieron por primera vez el lado oculto de este satélite natural.

El colombiano Faber Burgos, reconocido influencer de ciencia, estuvo con la NASA y presenció en vivo el lanzamiento de la nave Orión. El creador de contenido habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, explicó la forma en la que pueden llegar los astronautas tras su viaje espacial.

Misión Artemis II. Foto: Montaje SEMANA, con fotos de AFP / Getty Images

“Ellos no se expusieron mucho tiempo al espacio, ya que cuando sucede esto podemos tener pérdida de densidad ósea, debilidad en los músculos, nos exponemos también a la radiación y la sangre fluye de forma diferente”, dijo.

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En ese sentido, recalcó que el cuerpo en el espacio funciona de una manera completamente distinta a como sucede en la Tierra.

Por lo mismo, explicó que, dependiendo de cómo se sienta cada uno de los astronautas, se pueden presentar casos donde tengan que salir en silla de ruedas, pero cada uno será completamente distinto.

“El espacio presenta muchos desafíos para lo que es el cuerpo humano, pero creo que vale la pena vivirlo; es algo increíble tener esa oportunidad de conocer allá y más estas personas que conocieron la parte más oscura de la Luna”, comentó.

Faber Burgos, influencer de ciencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Burgos remarcó que toda la tripulación está muy bien preparada, no solamente a nivel académico, sino también en la parte física. “Ellos saben más que nadie cómo vivir allá arriba y se van adaptando a esos entornos tan hostiles como el espacio”, expresó.

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Sobre el motivo por el que algunos astronautas pueden requerir una silla de ruedas o no sentirse bien cuando lleguen, el influencer indicó que todo se da mientras que la sangre y, en general, el cuerpo humano se readapta nuevamente a las condiciones que hay en la Tierra.

“Ellos pueden necesitar esto para empezar ese proceso de reacomodarse a lo que es la gravedad de nuestro planeta de manera tradicional. En el espacio se siente una microgravedad; hay, pero muy mínima”, apuntó.

Además, el creador de contenido también mencionó la importancia de que los astronautas realicen ejercicio allá arriba, ya que, entre otras cosas, esto les ayuda a mantener la firmeza muscular.

“El espacio es desafiante y es un entorno muy difícil. Que los astronautas regresen hoy en el mejor estado posible, yo creo que es un gran logro”, complementó.