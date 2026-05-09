Urge un control más estricto a los drones

El Congreso de la República discutirá un proyecto para regular el uso de los drones en el país, ante las amenazas que se han presentado recientemente en el aeropuerto El Dorado y el uso que les estarían dando los grupos armados ilegales en varias regiones. Se espera que en los próximos días haya un debate en las comisiones segundas de Senado y Cámara para acelerar el trámite de la iniciativa, pues ya se cuenta con ponencia positiva.

Máxima alerta por dron cargado con explosivos cerca al aeropuerto el Dorado, en Bogotá. FAC revela nuevos detalles

Se pretende que quien quiera manejar un aparato aéreo no tripulado solicite un permiso al Estado. El problema es que parece haber poco interés de varios congresistas por debatir en medio de la jornada electoral. El debate no será sencillo y, de llegar a ser aprobado, terminará bajo revisión de la Corte Constitucional.