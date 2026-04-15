Sigue la incertidumbre por densa niebla en El Dorado: Aeropuerto Camilo Daza de Cucúta presenta caos

La contingencia aérea provocada por la baja visibilidad en Bogotá continúa generando efectos en cadena en distintas regiones del país y mantiene en alerta a cientos de viajeros.

Neblina genera complicaciones en el Aeropuerto El Dorado: hay demoras en los vuelos desde y hacia Bogotá

Desde tempranas horas, la densa niebla en el Aeropuerto Internacional El Dorado obligó a restringir operaciones, lo que ha derivado en retrasos, cambios de itinerario y posibles cancelaciones.

La Aeronáutica Civil había advertido que las condiciones climáticas no permitían el desarrollo normal de los vuelos, por lo que se priorizó la seguridad de las operaciones. Aunque se espera una mejoría progresiva después de las 11:00 de la mañana, el impacto ya se ha extendido a otras ciudades, afectando la programación aérea a nivel nacional.

Retrasos en vuelos del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Foto: Suministrada a Semana por Edwin Flórez.

Uno de los casos más evidentes se presenta en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, donde pasajeros consultados por SEMANA han expresado su malestar ante los retrasos acumulados y la falta de información clara. Los viajeros aseguran que los cambios han sido constantes, lo que dificulta la planificación y aumenta la incertidumbre.

En medio de esta situación, también surgen casos sensibles. Edwin Flórez, uno de los pasajeros afectados, relató que dentro de su grupo viaja una persona con diabetes que depende de mantener su insulina refrigerada. Sin embargo, debido a la prolongación de la espera, las pilas de frío que transportan el medicamento comienzan a deteriorarse, lo que podría afectar su efectividad y representar un riesgo para la salud.

Por lo tanto es importante que las personas que tienen programados vuelos hacia Bogotá o desde Bogotá tomen medidas preventivas, especialmente en medio de contingencias como la actual. Por ello, las autoridades y expertos recomiendan seguir una serie de acciones clave para reducir contratiempos:

En primer lugar, es fundamental verificar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto. Consultar directamente con la aerolínea o a través de los canales oficiales permite conocer en tiempo real cualquier cambio y evitar desplazamientos innecesarios.

También es clave mantener comunicación constante con la aerolínea. En escenarios de retrasos o cancelaciones, las compañías son las encargadas de ofrecer alternativas como reprogramaciones o asistencia.

Otro punto importante es anticiparse en los tiempos. Si el vuelo sigue programado, llegar con mayor antelación puede ayudar a enfrentar posibles congestiones dentro de la terminal.

Se espera que sobre las 11 de la mañana las condiciones climáticas mejoren en el Aeropuerto el Dorado. Foto: Juan Páez

Para quienes viajan con medicamentos o condiciones especiales, se recomienda informar previamente a la aerolínea y, de ser posible, solicitar apoyo en el aeropuerto. En casos como el de la insulina, contar con soluciones adicionales de refrigeración o planes alternos puede marcar la diferencia.

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Las autoridades reiteran que, aunque los retrasos generan incomodidades, las decisiones se toman con base en criterios técnicos y de seguridad. La situación sigue en monitoreo constante, mientras los viajeros enfrentan una jornada marcada por la incertidumbre, pero en la que la información y la prevención son las mejores herramientas para evitar mayores complicaciones.