El pronóstico advierte lluvias en varias localidades de Bogotá, con mayor intensidad en la tarde y una temperatura máxima de 20 °C.

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Lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá: pronóstico advierte precipitaciones en casi toda la ciudad

Bogotá vivirá una jornada dominada por la nubosidad y las lluvias en diferentes momentos del día, según el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger.

Las precipitaciones, que iniciarán desde el final de la mañana, se extenderán durante la tarde y parte de la noche, con variaciones en intensidad dependiendo del sector de la ciudad.

El reporte señala que las condiciones atmosféricas favorecerán un ambiente húmedo e inestable, típico de esta temporada, con lluvias que podrían impactar la movilidad y aumentar el riesgo de encharcamientos en varios puntos de la capital.

La temperatura máxima estimada será de 20 °C, lo que confirma una jornada fresca y con baja amplitud térmica.

De acuerdo con el pronóstico, hacia el final de la mañana se presentarán lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Bogotá, con mayor intensidad en el sur de la ciudad.

Localidades como Usme y Ciudad Bolívar concentrarán los eventos más significativos en esta franja horaria, donde históricamente las precipitaciones suelen generar escorrentías rápidas debido a las condiciones del terreno.

En la tarde, el panorama se ampliará a gran parte de la ciudad, con lluvias de variada intensidad en sectores del norte y centro.

Localidades como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo estarán bajo influencia de estas precipitaciones, lo que podría generar congestión vehicular en corredores clave y retrasos en el transporte público.

Ya en la noche, aunque la intensidad disminuirá, se mantendrán lluvias ligeras en zonas como Chapinero, Suba y Usaquén, mientras que en el resto de la ciudad se prevén lloviznas persistentes, lo que prolongará la sensación de humedad y frío.

Cielo nublado en Bogotá, en medio de una jornada marcada por lluvias y bajas temperaturas. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ X: @Ambientebogota-API

Autoridades recomiendan precaución ante posibles afectaciones por lluvias

Ante este panorama, las autoridades distritales han reiterado una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante la jornada.

Se aconseja a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta posibles retrasos por lluvias, especialmente en horas de la tarde, cuando se espera mayor intensidad.

Asimismo, se recomienda el uso de impermeables o paraguas, así como conducir con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad en vías mojadas para evitar accidentes.

También se hace un llamado a no arrojar basuras a las calles, ya que esto puede obstruir el sistema de drenaje y provocar encharcamientos o inundaciones puntuales.

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Las autoridades también insisten en la importancia de estar atentos a cambios súbitos en el clima, particularmente en zonas de ladera como el sur de la ciudad, donde las lluvias podrían generar deslizamientos menores o afectaciones en vías secundarias.

En este contexto, la jornada en Bogotá estará marcada por la necesidad de precaución y adaptación a un clima variable, con lluvias que, aunque propias de la temporada, podrían tener impactos en la cotidianidad de los ciudadanos.