El pronóstico advierte lluvias moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio nacional, con riesgo de afectaciones en movilidad y aumento de caudales.

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Regiones del Pacífico, Andina y Amazonía concentran las lluvias más intensas del país

En la región Pacífica se anticipa una jornada de cielos parcial a mayormente nublados con lluvias moderadas a localmente fuertes, especialmente en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Los mayores acumulados se prevén en la tarde y la noche, en un patrón típico de intensificación de las precipitaciones en esta zona del país.

En la región Andina, el panorama también será dinámico, con lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, donde la combinación de relieve y humedad favorecerá la formación de nubosidad densa y lluvias intermitentes.

La Orinoquía presentará lluvias moderadas a fuertes en el piedemonte llanero, así como en zonas de Vichada y Meta, principalmente en horas de la mañana y la tarde.

Por su parte, la Amazonía registrará precipitaciones significativas en el norte de Amazonas, centro de Vaupés, sur de Guainía y el piedemonte de Caquetá, con mayor actividad en la tarde y noche.

Cielo nublado sobre Bucaramanga durante una jornada con probabilidad de lluvias intermitentes y temperaturas cercanas a los 28 °C. Foto: Getty Images

Ciudades principales: lluvias intermitentes y variación térmica en gran parte del territorio

En las principales capitales del país, el comportamiento climático será variable, con predominio de nubosidad y lluvias intermitentes en varias regiones.

Barranquilla tendrá cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 33 °C.

Cartagena mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y tiempo seco generalizado, alcanzando los 32 °C.

En Bucaramanga se prevén cielos entre parcial y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras durante el día y una temperatura máxima de 28 °C.

Medellín registrará cielo parcialmente cubierto con lluvias hacia la tarde y noche y una máxima de 27 °C.

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En el suroccidente, Cali tendrá una jornada marcada por nubosidad y precipitaciones intermitentes durante el día, especialmente en la tarde, con una temperatura máxima de 30 °C.

Popayán presentará lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, con una máxima de 26 °C.

En el altiplano cundiboyacense, Tunja tendrá cielos entre parcial y mayormente nublados con lluvias ligeras a moderadas en la tarde y una temperatura máxima de 19 °C, reflejando las condiciones frías propias de la región.