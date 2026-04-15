Neblina genera complicaciones en el Aeropuerto El Dorado: hay demoras en los vuelos desde y hacia Bogotá

En la mañana de este miércoles, 15 de abril, se ha registrado una fuerte neblina que ha desatado complicaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

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La situación ha obligado a retrasar los vuelos que salen y llegan a la capital del país hasta que las condiciones de visibilidad mejoren para volver a operar con normalidad.

A través de sus redes sociales, la Aeronáutica Civil confirmó que se presentan condiciones meteorológicas adversas en la terminal aérea y, por lo mismo, les solicitó a los viajeros mantener una comunicación constante con las aerolíneas.

“Se estima que en las próximas horas mejore la visibilidad, manténgase informado del estado de su vuelo con su aerolínea”, señaló.

Latam, por ejemplo, se ha visto obligada a cancelar por lo menos cinco vuelos a distintas regiones del país, mientras que Avianca ha tenido que hacer algunos desvíos.

Debido a esto, muchos usuarios han quedado represados en el aeropuerto a la espera de que las condiciones climáticas cambien y se les ofrezcan alternativas para llegar a sus destinos.

Se espera que en el transcurso de las horas la niebla desaparezca y se pueda retomar con normalidad la operación. Además, no se descarta que algunos de los vuelos que han tenido que ser cancelados se puedan realizar esta misma tarde.

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Por el momento, solo queda esperar a que la Aeronáutica Civil confirme que la situación fue superada y se retomen las labores en la terminal aérea más importante que tiene Colombia.

Es relevante precisar que estos cambios de itinerarios y hasta posibles cancelaciones de vuelos por cuenta del clima se realizan para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Cuando esto sucede, una de las preguntas más frecuentes de los pasajeros es: ¿qué se debe hacer? Por eso, la ley colombiana es clara al advertir los derechos que tienen los viajeros cuando este tipo de situaciones se presentan.

Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En ese sentido, se cuenta con opciones como recibir el reembolso total del tiquete no utilizado u optar por un cambio de vuelo sin que se tenga que pagar un costo adicional; no obstante, frente a este último punto es importante tener en cuenta que la persona no está obligada a aceptar esta modificación.

Debido a que el mal clima se cataloga como una ‘justa causa’, por lo general en estos casos las aerolíneas no deben entrar en gastos relacionados con el hospedaje del pasajero o llegar incluso a una indemnización, tal y como ocurre en otras situaciones.

Por todo ello, lo más recomendable es mantener una comunicación directa con la aerolínea para estar al tanto de cualquier modificación que pueda haber en el vuelo.