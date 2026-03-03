IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

En la tarde del martes 3 de marzo de 2026, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sostuvo una reunión con el director general de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Luis Alfonso Martínez Chimenty, con el propósito de dialogar sobre las normas de asignación y uso de slots en el país.

La entidad señaló que valora la decisión de la Aerocivil de mantener las normas actuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado, alineadas con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG).

La IATA destacó las decisiones de la Aérocivil. Foto: Guillermo Torres

“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, señala la IATA.

Además, destacó la decisión de avanzar con la implementación del monitoreo de slots. Conservar el esquema actual, asegura la IATA, aporta estabilidad al sector y permite operar bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje.

Así mismo, anunció que la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria. Según la IATA, acompañar lo decidido con la aplicación de las recomendaciones emitidas en el ‘Estudio de Capacidad del Aeropuerto El Dorado’, permitirá que dicho aeropuerto siga creciendo en capacidad y en servicio, en respuesta a las necesidades de los usuarios del transporte aéreo en Colombia, que cada día son más.

“El cumplimiento de los WASG, incluyendo el monitoreo de slots y mejoras operativas, es esencial en un contexto de alta demanda y capacidad limitada. La colaboración entre autoridades, operadores y aerolíneas es clave para lograr una operación aeroportuaria más eficiente, fiable y centrada en los usuarios del servicio aéreo”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA Foto: SEMANA

Por último, la entidad señaló que reitera su disposición a seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer la conectividad y garantizar un servicio aéreo seguro, eficiente y confiable para los colombianos.