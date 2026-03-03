Aerolíneas

IATA respalda decisión de Aerocivil de mantener normas actuales de ‘slots’ en El Dorado

La noticia se da en medio de los comentarios por posibles modificaciones al sector aéreo.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 9:01 p. m.
La IATA se pronunció sobre la actualidad del sector aéreo
La IATA se pronunció sobre la actualidad del sector aéreo Foto: istock

En la tarde del martes 3 de marzo de 2026, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sostuvo una reunión con el director general de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Luis Alfonso Martínez Chimenty, con el propósito de dialogar sobre las normas de asignación y uso de slots en el país.

La entidad señaló que valora la decisión de la Aerocivil de mantener las normas actuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado, alineadas con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG).

La IATA destacó las decisiones de la Aérocivil.
La IATA destacó las decisiones de la Aérocivil. Foto: Guillermo Torres

“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, señala la IATA.

Además, destacó la decisión de avanzar con la implementación del monitoreo de slots. Conservar el esquema actual, asegura la IATA, aporta estabilidad al sector y permite operar bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje.

