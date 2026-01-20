La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

En la tarde del 20 de enero de 2026, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) envió una comunicación a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en la cual expone su preocupación por las modificaciones emitidas por el Gobierno nacional respecto a las normas relativas a la asignación y el monitoreo de slots.

Alertan por posible incremento de los pasajes aéreos en el país

“En representación de las líneas aéreas, miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) queremos manifestar nuestra preocupación por la reciente información recibida por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil respecto a la decisión del Gobierno nacional de modificar las normas relativas a la asignación y monitoreo de slots contenidas en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3, lo cual implicaría una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”, señaló la Iata.

En otro fragmento del comunicado, la asociación destaca que las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) constituyen el estándar internacional aceptado por las asociaciones mundiales de aeropuertos (ACI), de coordinadores de aeropuertos (WWACG) y de aerolíneas (Iata), y son la base fundamental para que la operación en las terminales aéreas más congestionadas del mundo sea armónica y unificada.

En Colombia, hace más de diez años se incorporaron las WASG para organizar la operación del Aeropuerto El Dorado, que requería un sistema de administración, asignación y monitoreo de slots debido a su alto grado de congestión. Entre otros aspectos, la implementación de las WASG ha permitido que el Aeropuerto El Dorado haya crecido de manera significativa, hasta el punto de ser hoy el aeropuerto más transitado en pasajeros y carga en Latinoamérica”, puntualiza la Iata.

Posibles afectaciones

La Iata argumenta una serie de afectaciones que podrían producirse con los cambios que busca implementar el Gobierno nacional.

En primer lugar, se destaca que las normas WASG son aplicadas en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo, por lo que si Colombia decide desviarse del cumplimiento de este estándar, no solo podría quedar en una desventaja competitiva frente a aeropuertos hub de la región que sí las utilizan, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Guarulhos, entre otros, sino que también pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos con otros países.

Por otra parte, la entidad señala que la afectación más grave de esta modificación sería para los pasajeros, quienes confían en el servicio de transporte aéreo y en la predictibilidad y confiabilidad de sus operaciones. Una posible desviación de la norma frente a las WASG podría cambiar no solo el sistema de asignación de slots y la confirmación de itinerarios, sino también la manera en que opere la aviación en Colombia, desalineándose de la que utilizan los demás países del mundo.

En el caso del Aeropuerto El Dorado, la Iata señala que es el único aeropuerto operado por slots en el país y que, si se mantiene la norma actual, podría incrementarse la capacidad necesaria para atender la demanda, desde el punto de vista de infraestructura. Por ello, la norma de slots adoptada en Colombia es ideal para organizar la operación.

La asociación enunció el funcionamiento actual del sistema. Foto: Esteban Vega

Sin embargo, la Iata señala que la Aerocivil no ha aplicado la norma en su totalidad, especialmente respecto al monitoreo de slots, el cual es el sistema adecuado para controlar el uso correcto de la infraestructura aeroportuaria y una forma efectiva de abrir espacios en el aeropuerto durante franjas congestionadas.

“Por lo anterior, creemos necesario que, antes de considerar una modificación de la norma, se implemente en su totalidad el Apéndice A del RAC 3. No se entiende cómo se puede evaluar el desempeño de la norma actual y el contenido de una eventual norma nueva sin haber aplicado el monitoreo del uso efectivo de los slots”, puntualiza la Iata.

Finalmente, se anuncia que una de las mayores preocupaciones es que se haya anunciado que la modificación de la norma solo será publicada para comentarios en la página web de la Aerocivil. En el pasado, se ha permitido colaborar en estos procesos, especialmente en lo referente a las normas de slots, a través de mesas de trabajo que permitan un estudio adecuado y conjunto de las medidas.