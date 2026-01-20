Economía

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

Por medio de una carta se expresaron las mayores preocupaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

21 de enero de 2026, 12:43 a. m.
Iata envió un duro comunicado.
Iata envió un duro comunicado. Foto: Newsday via Getty Images

En la tarde del 20 de enero de 2026, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) envió una comunicación a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en la cual expone su preocupación por las modificaciones emitidas por el Gobierno nacional respecto a las normas relativas a la asignación y el monitoreo de slots.

Alertan por posible incremento de los pasajes aéreos en el país

“En representación de las líneas aéreas, miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) queremos manifestar nuestra preocupación por la reciente información recibida por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil respecto a la decisión del Gobierno nacional de modificar las normas relativas a la asignación y monitoreo de slots contenidas en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3, lo cual implicaría una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”, señaló la Iata.

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.
La asociación anunció sus preocupaciones ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional. Foto: istock

En otro fragmento del comunicado, la asociación destaca que las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) constituyen el estándar internacional aceptado por las asociaciones mundiales de aeropuertos (ACI), de coordinadores de aeropuertos (WWACG) y de aerolíneas (Iata), y son la base fundamental para que la operación en las terminales aéreas más congestionadas del mundo sea armónica y unificada.

En Colombia, hace más de diez años se incorporaron las WASG para organizar la operación del Aeropuerto El Dorado, que requería un sistema de administración, asignación y monitoreo de slots debido a su alto grado de congestión. Entre otros aspectos, la implementación de las WASG ha permitido que el Aeropuerto El Dorado haya crecido de manera significativa, hasta el punto de ser hoy el aeropuerto más transitado en pasajeros y carga en Latinoamérica”, puntualiza la Iata.

Empresas

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Empresas

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

Empresas

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

Empresas

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

Empresas

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Empresas

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Empresas

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

Mundo

Autoridad aérea internacional responde a Maduro tras revocatoria de licencias a aerolíneas

Empresas

Alertan por posible incremento de los pasajes aéreos en el país

Cápsulas

Rutas, regulación y oportunidades: lo que dejó la cumbre aérea en Bogotá

Peter Cerdá, IATA
Peter Cerdá, Iata. Foto: SEMANA

Posibles afectaciones

La Iata argumenta una serie de afectaciones que podrían producirse con los cambios que busca implementar el Gobierno nacional.

En primer lugar, se destaca que las normas WASG son aplicadas en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo, por lo que si Colombia decide desviarse del cumplimiento de este estándar, no solo podría quedar en una desventaja competitiva frente a aeropuertos hub de la región que sí las utilizan, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Guarulhos, entre otros, sino que también pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos con otros países.

Rutas, regulación y oportunidades: lo que dejó la cumbre aérea en Bogotá

Por otra parte, la entidad señala que la afectación más grave de esta modificación sería para los pasajeros, quienes confían en el servicio de transporte aéreo y en la predictibilidad y confiabilidad de sus operaciones. Una posible desviación de la norma frente a las WASG podría cambiar no solo el sistema de asignación de slots y la confirmación de itinerarios, sino también la manera en que opere la aviación en Colombia, desalineándose de la que utilizan los demás países del mundo.

En el caso del Aeropuerto El Dorado, la Iata señala que es el único aeropuerto operado por slots en el país y que, si se mantiene la norma actual, podría incrementarse la capacidad necesaria para atender la demanda, desde el punto de vista de infraestructura. Por ello, la norma de slots adoptada en Colombia es ideal para organizar la operación.

La asociación enunció el funcionamiento actual del sistema.
La asociación enunció el funcionamiento actual del sistema. Foto: Esteban Vega

Sin embargo, la Iata señala que la Aerocivil no ha aplicado la norma en su totalidad, especialmente respecto al monitoreo de slots, el cual es el sistema adecuado para controlar el uso correcto de la infraestructura aeroportuaria y una forma efectiva de abrir espacios en el aeropuerto durante franjas congestionadas.

“Por lo anterior, creemos necesario que, antes de considerar una modificación de la norma, se implemente en su totalidad el Apéndice A del RAC 3. No se entiende cómo se puede evaluar el desempeño de la norma actual y el contenido de una eventual norma nueva sin haber aplicado el monitoreo del uso efectivo de los slots”, puntualiza la Iata.

Finalmente, se anuncia que una de las mayores preocupaciones es que se haya anunciado que la modificación de la norma solo será publicada para comentarios en la página web de la Aerocivil. En el pasado, se ha permitido colaborar en estos procesos, especialmente en lo referente a las normas de slots, a través de mesas de trabajo que permitan un estudio adecuado y conjunto de las medidas.

Más de Empresas

IATA envió un duro comunicado

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

La huelga sigue, pues se han resuelto las diferencias entre las partes. La pelota está en la cancha del Mintrabajo.

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

César Loza

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

El barrio Restrepo es una cuna del calzado y la marroquinería

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Avión de Avianca Airline visto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el 6 de diciembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, México. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images)

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta.

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

La tarjeta de crédito más codiciada de Colombia: la Black.

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

SUPERMERCADOS

Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

Noticias Destacadas