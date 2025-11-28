La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pidió a las autoridades venezolanas que reconsidere la revocación de los permisos de operación a varias aerolíneas que han suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela de manera temporal, tras la emisión de las alertas de seguridad aérea por parte de los gobiernos de Estados Unidos y España.

Desde la asociación, recalcan que las aerolíneas (Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL) han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, “evitando operar en zonas con riesgo elevado”.

Asimismo, subraya que las compañías han reafirmado su compromiso con el país y quieren retomar los servicios una vez que sea seguro, cuando las condiciones lo permitan, “en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control de las líneas aéreas”.

Las aerolíneas ya no podrían volar a Venezuela | Foto: Getty Images

En esta línea, tanto IATA como sus miembros han reiterado su voluntad de “promover la cooperación” y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que aseguren la seguridad aérea y preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo.

Asimismo, insta a las autoridades gubernamentales a brindar “una aclaración oportuna” sobre las recomendaciones y condiciones comunicadas que han derivado en la suspensión temporal de los servicios desde y hacia Venezuela.

El régimen de Venezuela revocó las concesiones a estas seis aerolíneas “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos”, la manera en la que las autoridades venezolanas se han referido a la suspensión de vuelos ante las alertas de seguridad emitidas por Washington y también otros países como España.

De esta forma, a través de una publicación en su cuenta en Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano ha anunciado “la revocación de la concesión” a las aerolíneas Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela | Foto: Getty Images

La entidad ha justificado la medida “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”, el área de espacio aéreo que controla la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.