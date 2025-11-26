Suscribirse

Mundo

Vuelos a Venezuela: ¿qué pasará si las aerolíneas no reanudan operaciones este miércoles?

Compañías aéreas podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras la advertencia emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 3:58 p. m.
International Airlines Group
La falta de operación de las aerolíneas podría tener consecuencias en el corto plazo. | Foto: International Airlines Group

Al menos siete aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela, después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe.

Venezuela advirtió a las aerolíneas que cancelaron temporalmente sus vuelos, que tienen un plazo de 48 horas para retomar sus conexiones o, de lo contrario, su permiso será revocado permanentemente, informaron este martes fuentes del Ministerio de Transporte.

Contexto: Estas son las aerolíneas que seguirán volando sobre Venezuela, a pesar de la advertencia de seguridad de EE.UU.

“Tras una reunión ayer entre representantes del gobierno y los representantes de las aerolíneas, se les entregó una medida para la restitución de los vuelos en 48 horas. Si no será revocado el permiso de vuelo permanente para el país”, dijo la fuente, que pidió el anonimato.

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela
La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela. | Foto: Getty Images

La portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines comunicaron entre el sábado y el lunes su decisión de suspender sus conexiones con Venezuela.

Los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos.

Contexto: Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa también tomaron la decisión de suspender vuelos a pesar de las advertencias del régimen chavista.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro siente la presión de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via AFP

Air Europa anunció la cancelación de los vuelos hasta Madrid de los días 27, 29 y 30 de noviembre. Igualmente, Laser indicó que se ve “imposibilitado” de volar hacia Madrid hasta el 1 de diciembre.

Siguiendo la misma idea, la aerolínea venezolana Estelar también anunció la suspensión de sus vuelos del 24, 26, 28 de noviembre y 1 de diciembre próximo.

¿Qué pasará con las aerolíneas?

Las autoridades gubernamentales y representantes de las aerolíneas se reunieron el lunes para discutir las acciones que se llevarán a cabo para garantizar la continuidad de los viajes.

“El mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”, anunció el Ministerio de Transporte.

Venezuela registra cielo despejado tras aviso de EE. UU. a aerolíneas.
Venezuela registra cielo despejado tras aviso de EE. UU. a aerolíneas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Captura de pantalla)

Según aclaró la asociación internacional el martes, la suspensión de vuelos es la razón por la cual ciertas compañías aéreas podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras la advertencia emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC.

Contexto: “Derrocar a Maduro”: funcionarios de Trump revelan posibles opciones de la siguiente fase de operaciones en Venezuela

Maduro evitó referirse a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas internacionales, al solicitarle únicamente al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, que asegure el cumplimiento de la ley el lunes, sin dar más explicaciones.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

2. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

3. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

4. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

5. Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AerolíneasVenezuelamaduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.