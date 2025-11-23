Suscribirse

MUNDO

Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también habló sobre Venezuela en el marco de la cumbre del G20.

Redacción Mundo
23 de noviembre de 2025, 9:18 p. m.
Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump
Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo, 23 de noviembre, estar “muy preocupado” por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutirlo con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa”, declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga.

Por su parte, el dictador Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una “amenaza” destinada a derrocarlo.

Washington advirtió el viernes a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano que “actúen con cautela”.

Contexto: “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando a más de 80 personas.

Según la administración estadounidense, eran narcotraficantes pero no aportaron pruebas.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un cártel de drogas “terrorista” y Trump no ha descartado enviar soldados estadounidenses.

Maduro Lula
Lula Da Silva y Nicolás Maduro. | Foto: AP

“Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que empiece” un conflicto, dijo Lula, señalando que Brasil comparte frontera con Venezuela.

Trump no asistió a la cumbre del G20 en Sudáfrica, con el argumento de que sus prioridades van en contra de las políticas estadounidenses.

Por otro lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió abrir “espacios de diálogo” de respeto al derecho internacional en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos por las tensiones derivadas del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro busca apoyo internacional en medio de la presión de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via AFP

“Siempre hemos tenido la misma posición en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diálogo de respeto al derecho internacional y eso es lo que también pedimos en esta cuestión”, dijo Sánchez al ser preguntado por las últimas noticias sobre Venezuela en la XX cumbre del G20.

En su intervención, Sánchez ha recordado que España no ha reconocido el resultado electoral de Venezuela, aunque eso “no es óbice para que no se respete el derecho internacional”.

Con información de AFP y Europa Press*

